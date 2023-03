L'Etat cherche une solution « Made in France » pour Segault, le fabricant des robinetteries des SNLE

Selon nos informations, l'État est à la recherche d'une solution pour trouver, pour la PME Segault, filiale du canadien Velan racheté par l'américain Flowserve, un actionnariat français. « Nous cherchons des fonds français qui puissent racheter Segault, assure une source proche du dossier. Il y a des discussions ». Basée dans l'Essonne près de Paris, cette PME, fournisseur critique de Naval Group, équipe en robinetterie les chaufferies nucléaires embarquées sur la totalité des sous-marins nucléaires français et du porte-avions Charles de Gaulle (robinets capotés, robinets à soufflet incliné, électrovanes, soupapes de sécurité de pressuriseur, clapets de non-retour, robinets et Manifolds d'instrumentation et clapets dynmatiques isolables). Selon Flowserve, le rachat de Velan doit être finalisé au plus tard d'ici à la fin du deuxième trimestre 2023.

Au-delà de Segault, le ministère des Armées travaille sur un projet de plan en vue de « dissuader les entreprises françaises participants à la dissuasion nucléaire de se faire acquérir par des fonds ou des entreprises étrangères », explique cette même source. Ce plan devrait être présenté dans les prochaines semaines. Sébastien Lecornu, qui se revendique souvent du gaullisme, est prêt à enclencher la marche avant sur le dossier de la souveraineté.

Exxelia, le contre-exemple

Le dossier Exxelia ne plaide pas toutefois en faveur du ministère. Ainsi, en octobre dernier, le ministre des Armées Sébastien Lecornu avait expliqué devant la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat que « les équipes de la DGA et du ministère des Armées - mon cabinet pour être clair -, en lien avec Bercy, sont en train de faire des tours de table sans être agressif vis-à-vis du vendeur ou d'un éventuel acheteur, mais dire que nous sommes bel et bien là et que, oui, il y a bien des intérêts de souveraineté sur ce que fait Exxelia ». Au final, c'est bien l'américain Heico, qui a comme prévu racheté cette ETI française (environ 190 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022).