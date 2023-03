Mais pourquoi le fabricant des robinetteries des SNLE français va passer sous pavillon américain

Le nom de cette entreprise ne dira pas grand chose au grand public. Et pourtant, Segault, fondé en 1921, fait partie de ces entreprises sensibles au sein de la base industrielle et technologique de défense, la fameuse BITD. Et pour cause, elle conçoit et fabrique depuis 1950 une robinetterie répondant à des situations d'utilisations extrêmes comme dans le secteur du nucléaire et les bancs d'essais aéronautiques avec des robinets qui fonctionnent à 2000°K.

Basée dans l'Essonne près de Paris, cette entreprise équipe en robinetterie marine les chaufferies nucléaires embarquées sur la totalité des sous-marins nucléaires français et du porte-avions Charles de Gaulle (robinets capotés, robinets à soufflet incliné, électrovanes, soupapes de sécurité de pressuriseur, clapets de non-retour, robinets et Manifolds d'instrumentation et clapets dynmatiques isolables). C'est donc l'un des fournisseurs critiques de Naval Group. Segault fournit également la robinetterie dans les bâtiments réacteur à un quart des centrales nucléaires en service dans le monde.

Jurisprudence Photonis ?

En rachetant en février le canadien Velan, maison-mère de Segault, la multinationale américaine, Flowserve, l'un des plus grands fournisseurs de machines industrielles et environnementales, met la main sur Segault. Cette PME française avait été elle-même rachetée en 2007 par Velan, coté à la bourse de Toronto. Basé au Texas, Flowserve a racheté Velan dans le cadre d'une transaction réalisée entièrement en espèces évaluée à environ 245 millions de dollars. L'opération doit être finalisée d'ici à la fin du deuxième trimestre 2023. A moins que l'État français se réveille... et se rappelle de la jurisprudence Photonis au moment où le concept de souveraineté est l'alpla et l'oméga des gouvernements occidentaux, dont celui de la France. Faut-il également rappeler comment les alliés ont traité la France dans l'affaire Aukus (États-Unis, Grande-Bretagne et Australie).



« Nous sommes ravis de pouvoir ajouter Velan et son équipe talentueuse à la famille Flowserve, a déclaré en février Scott Rowe, le PDG de Flowserve. Avec son positionnement solide sur les marchés nucléaire, cryogénique, industriel et de la défense et son portefeuille de produits hautement complémentaires, l'ajout de Velan renforce notre stratégie de diversification, de décarbonisation et de numérisation (3D) ».

Velan est un des leaders mondiaux dans la fabrication de robinetterie destinée à l'industrie navale. La société canadienne fournit des robinets (robinets-vannes, robinets à soupape, de clapets et de purgeurs en acier forgé...) à plus de 950 navires de la marine américaine et de l'OTAN, et à tous les sous-marins et porte-avions nucléaires de la marine américaine - et récemment au tout dernier porte-avions nucléaire américain, le USS Gerald R. Ford.