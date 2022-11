Plastivaloire poursuit son rêve américain

« Nous ambitionnons de signer au Mexique un gros contrat en 2023 avec le groupe allemand Volkswagen pour sa marque haut de gamme Audi », se félicite Antoine Doutriaux, directeur général de Plastivaloire. Il s'agira en l'occurrence de pièces d'aménagement intérieur en plastique pour ces véhicules. Ce nouveau marché, qui représentera plusieurs dizaines de millions de dollars, confirme notre stratégie de croissance sur le continent nord-américain ». L'ETI tourangelle (700 millions d'euros de chiffre d'affaires prévisionnel en 2022), coté sur Euronext Paris à hauteur de 42% du capital, vient par ailleurs de remporter deux succès importants outre-Atlantique sur le segment des poids lourds. Plastivaloire développera ainsi ses fournitures vis-à-vis des constructeurs Packard et Volvo Trucks.

Présent depuis 2018 en Amérique du Nord, à la suite du rachat de la société Transnav, le groupe opère deux sites de production aux Etats-Unis, à New Baltimore et Danville, ainsi que deux autres usines à Puebla et San Luis Potosi au Mexique. Plastivaloire, qui emploie un millier de salariés sur ce continent, a réalisé 100 millions d'euros de chiffres d'affaires outre-Atlantique, soit 15% de ses recettes totales, en 2021. Grâce au gain de nouveaux marchés et une montée en gamme de ses produits pour atteindre les standards de fabrication de ses sites européens, l'entreprise espère y augmenter ses revenus de 50%, soit 150 millions de chiffres d'affaires, à un horizon de trois ans.

Fondée par Patrick Findeling en 1963, à Langeais, en Indre-et-Loire, à 25 kms de Tours, Plastivaloire est présent sur deux marchés principaux. D'une part, 80% de son activité est centré sur la l'injection-fabrication de pièces plastiques pour l'aménagement automobile intérieur (cockpits, tableaux de bord, etc) et extérieur (pare chocs, éclairage, etc). A ce titre, il compte en portefeuille l'ensemble des constructeurs européens, ainsi que les majors américains General Motors et Packard. Plastivaloire opère d'autre part pour 20% dans l'industrie de grande consommation. L'ETI tourangelle fournit ainsi les segments du bâtiment et de l'électricité (compteurs Linky), de l'électroménager (cafetière Nespresso), du multimédia (enceintes acoustiques Devialet), du loisirs (coque de scooters) et du luxe. Le groupe familial emploie au total 6.000 salariés déployés sur 31 usines dans le monde, dont 27 en Europe incluant la douzaine de sites français. Pour tenir compte de la crise du Covid 19 ainsi que de la hausse du coût des matières premières et de l'énergie, Plastivaloire a dû rationaliser son parc. Ainsi, le groupe fermera au premier semestre 2023 son usine de Creutzwald en Moselle, qui est déficitaire.

Hausse des matières premières de 60%

Les tarifs des granulés issus de la pétrochimie ainsi que le plastique recyclé, transformés par Plastivaloire, ont connu une hausse de 50 à 60% entre 2021 et 2022. Si le prix de la tonne, entre 1.500 et 7.000 euros selon les matériaux, tend à se stabiliser, le groupe anticipe désormais l'impact de la crise énergétique. Avec un parc d'une trentaine d'usines, la facture supplémentaire d'électricité pèsera lourdement dans ses comptes. Pour maintenir sa profitabilité, Plastivaloire a axé sa stratégie à l'horizon 2025 sur deux plans. En France, le groupe veut donner un coup d'accélérateur hors secteur automobile. De 20% de ses recettes en 2022, il compte atteindre 25% d'ici trois ans. Dans ce cadre, il n'exclut pas de mener des acquisitions à court terme qui lui permettraient d'atteindre cet objectif plus rapidement. Plastivaloire compte par ailleurs renforcer son développement à l'international. A côté du marché nord-américain en forte croissance, l'ETI envisage de poser un pied en Chine, avec la perspective de toucher le marché asiatique. Appuyé sur un partenaire local issu du secteur automobile, le groupe tourangeau pourrait commencer à y produire ses propres pièces à l'horizon 2026.