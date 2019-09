Le mot de la semaine : confiance

Indispensable, vitale, la confiance entre dirigeants et managers ainsi qu'entre managers et collaborateurs en se décrète pas. On l'a ou pas. « Il n'y a pas de confiance sans risque. C'est un état dynamique, jamais acquis une fois pour toutes », analyse Yannick Meiller, professeur à ESCP Europe Business School qui coorganise ce 4 juillet, avec le Lab du Club des directeurs de la sécurité des entreprises (CDSE) et Thales, l'Odyssée 2019, une expérience immersive sur les enjeux de sécurité-sûreté au Dernier étage, à Paris. « La confiance est fondamentale dans le fonctionnement d'une entreprise. C'est elle qui libère les initiatives et la capacité de chacun à se surpasser », indique Jean-Louis Roussel, DG Pharma & Beauty, un spécialiste de la formulation et de la sous-traitance dans le secteur de la pharmacie et des cosmétiques (60 millions d'euros de chiffre d'affaires, 400 salariés).

« La confiance est le résultat d'une construction qui se base sur l'exemplarité et la fiabilité de la direction et des managers. L'équipe doit voir dans son chef quelqu'un de fiable, sincère ou, du moins, transparent qui annonce et tient ses engagements, sait prendre du recul, reconnaître ses erreurs...