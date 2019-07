Les marques sont devenues dignes de confiance aux yeux des consommateurs

Les partis politiques en bas, les marques locales et nationales en haut : c'est le résultat du classement de l'étude Kantar sur la confiance datant de mars dernier (enquête réalisée en ligne sur un échantillon de 1.020 individus de 18 à 65 ans). À la question : dans quelle mesure diriez-vous que vous avez confiance dans les institutions ?, les scores sont de 15 % pour les partis politiques, 26 % pour les réseaux sociaux et 45 % pour les médias. À l'inverse, les marques françaises (90 %) et régionales/locales (92 %) sont plébiscitées. Pour Jean-Luc Chetrit, directeur général de l'Union des Marques (ex-Union des Annonceurs), « il y a eu une inversion de la confiance. Il y a quelques années, ce sont les marques internationales qui étaient sur le podium et les marques locales beaucoup plus bas. Mais il faut rester humble et prendre ces résultats non comme un satisfecit, mais une incitation à mieux faire ».

D'où vient cette appétence pour les marques locales ? « La première réponse, c'est la proximité. On fait confiance à ce qu'on connaît. La seconde, ce sont les crises de ces dernières années qui ont créé un climat de défiance vis-à-vis des grandes marques », estime Jean-Luc...