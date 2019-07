« Sans confiance, pas d'avenir » Laurent Berger, CFDT

LA TRIBUNE - Dans l'éventail des mots composant votre lexique de syndicaliste, quelle place conférez-vous à la confiance ? Des vocables conditionnant le dialogue social, est-il le plus névralgique ? Mais aussi le plus vulnérable ? Il n'y a pas de « contrat » - support cardinal de la doctrine cédétiste - sans confiance...

LAURENT BERGER - La confiance est constitutive de toute relation humaine, mais elle ne se décrète pas : elle se construit à l'épreuve des faits. Elle est un élément fondamental du dialogue social. Car elle signifie loyauté, reconnaissance de l'interlocuteur dans sa légitimité et sa capacité de s'engager, volonté « réelle » d'ouvrir la discussion - aussi musclée se révélera-t-elle par la suite. Et en effet, pas de contrat sans confiance. Celle-ci est la « clé de voûte » des contributions aboutissant au compromis et à l'accord que les parties seront déterminées à mettre en oeuvre, elle est aussi un pivot au moment d'appliquer les lois et les mécanismes de régulation qui nous assurent de « vivre ensemble ». Parfois elle n'est pas suffisante pour aboutir mais s'il n'y a ni traîtrise ni duplicité, elle est alors préservée et peut « resservir ». À d'autres moments,...