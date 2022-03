Les créations d'entreprises reculent en février, mais restent dans la tendance haute d'après Covid

Après trois mois de hausse consécutive, depuis novembre 2021, le nombre de créations d'entreprises a baissé en février : -4,7% par rapport à janvier, d'après les chiffres publiés ce vendredi 18 mars par l'Insee.

Au total, il s'est ainsi créé en février 86.734 entreprises en France, en chiffres corrigés des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrés. Pour rappel, le mois de janvier avait été lui marqué par une hausse de +2,6%, soit 91.013 d'entreprises créées.

Malgré cette baisse, le nombre de créations d'entreprises est quasiment au même niveau qu'en juillet 2020 (86.461). Après le premier confinement du printemps - et la chute spectaculaire d'avril où à peine plus de 36.000 structures avaient été immatriculées - la création d'entreprises a connu un bond pour ne pas descendre en dessous des 83.000 créations par mois dès l'été 2020. La situation du mois de février reste donc néanmoins dans cette dynamique importante.

Fort recul des micro-entreprises en février

Il ressort des données de l'Institut national de la statistique que les immatriculations de micro-entrepreneurs ont fortement reculé : -7,3% en février après un bon de +4,1% en janvier. Les créations d'entreprises classiques ont, elles, diminué que légèrement (-0,4% après une quasi stabilité en janvier à +0,1%).

Par secteur en février, les créations ont beaucoup baissé dans le soutien aux entreprises (-9% sur un mois), et dans la branche enseignement, santé et action sociale (-8,5%). Ces deux domaines avaient connu « des hausses très marquées en janvier », souligne l'Insee.

Le secteur des services aux ménages a aussi enregistré une nette baisse (-7,7%), comme celui des transports et l'entreposage (-8,4%), qui comprend les services de livraisons, et avait connu une augmentation très forte notamment durant les confinements mis en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

À l'inverse, les créations ont fortement augmenté dans l'hébergement-restauration (+9,5%) ou dans les activités financières et d'assurance (+5,4%), indique l'Insee.

Stabilité des créations d'entreprises sur les trois derniers mois...

En données brutes, le nombre cumulé d'entreprises créées au cours des trois derniers mois (décembre 2021 à février 2022) est stable par rapport aux mêmes mois un an auparavant. Les créations de sociétés sont par contre en forte hausse (+7,6%). À l'inverse, les créations d'entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur diminuent un peu (-0,5%) et les créations d'entreprises individuelles classiques décroissent fortement (-12,7%).

Sur cette période, le secteur du soutien aux entreprises est celui ayant la plus forte contribution positive à l'évolution d'ensemble (l'évolution observée dans ce secteur pondérée par le poids relatif du secteur dans l'ensemble). Il a enregistré +11.300 créations par rapport au cumul des trois derniers mois de l'année précédente, soit une contribution de +4,2 points. Au sein de ce secteur, c'est dans les activités de conseil en relations publiques et communication que la hausse est la plus importante (+4.500 créations sur les trois derniers mois par rapport aux mêmes mois un an auparavant). Inversement, le secteur du commerce, réparation d'automobiles et de motocycles est celui qui pèse le plus négativement sur l'évolution d'ensemble, avec un nombre de créations en baisse de 11.700 sur la même période.

... mais hausse importante au cours des 12 derniers mois

Sur les douze derniers mois par contre, le nombre de créations d'entreprises a progressé de 13,7%. À un rythme toutefois un peu moins rapide que le mois précédent (+16%). Les créations d'entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur augmentent fortement (+12,5%), les créations de sociétés davantage encore (+23,9%), en raison du niveau très bas de créations d'entreprises pendant le confinement en 2020. La hausse des créations est beaucoup plus modérée pour les entreprises individuelles classiques (+0,5 %).

(Avec AFP)