Ukraine : face à la hausse des prix, l’Etat débloque une nouvelle aide pour les entreprises énergivores

Alors que partout en Europe, les prix de l'énergie continuent d'exploser, dopés par la guerre russo-ukrainienne, de nombreux industriels craignent pour leur production. Et notamment les énergo-intensifs, dont une partie du chiffre d'affaires dépend des dépenses en électricité et en gaz. Force est de constater que, malgré la mise en place de mesures de court terme comme le relèvement du quota d'électricité à prix cassés qu'EDF devra céder en 2022, ils continuent d'essuyer de lourds surcoûts.

Dans ces conditions, et afin d'éviter les conséquences en chaînes que pourrait entraîner la fermeture des sites concernés, « l'Etat sera au rendez-vous », a promis le premier ministre, Jean Castex, en présentant mercredi 16 mars un « plan de résilience économique et social » face aux conséquences du conflit en Ukraine. Non pas dans une philosophie du « quoi qu'il en coûte », mais en mettant en oeuvre une « réponse ciblée », pour « protéger les entreprises les plus touchées », a complété le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.

« Notre économie fonctionne, elle reste dynamique, et elle doit surtout le rester. [...] Nous devons agir, mais le faire avec les bons instruments et en accompagnant spécifiquement les secteurs les plus en difficulté, et notamment les entreprises qui se trouveraient directement frappés par l'augmentation des prix de l'énergie », a ainsi justifié Jean Castex.

Concrètement, le gouvernement compte mettre en place une subvention à destination de ces entreprises, dans la limite de 25 millions d'euros, et dont le coût pour l'Etat s'élèvera, selon les premières évaluations, à 3 milliards d'euros. Cette mesure s'ajoutera donc à l' « effort » de 22 milliards d'euros déjà annoncé pour limiter la hausse des prix de l'énergie pour les ménages, à travers le « bouclier tarifaire ».

Trois critères d'éligibilité



Les industriels devront remplir trois conditions afin d'être éligibles à cette nouvelle aide, qui permettra « la prise en charge de la moitié du surplus de leurs dépenses énergétiques », selon Jean Castex. D'abord, ils devront avoir subi une hausse d'au moins « 40% de leurs factures d'électricité ou de gaz depuis le début de la guerre », a précisé Bruno Le Maire. Par ailleurs, la subvention ne pourra bénéficier qu'aux entreprises dont les dépenses de gaz et d'électricité représentent « au moins 3% de leur chiffre d'affaires », et qui pourraient « réaliser des pertes d'exploitation sur 2022 ».

Selon une évaluation préalable, il s'agit notamment des industries métallurgique, chimique et du papier carton, ainsi que de plusieurs industries agro-alimentaires, « comme les sucreries qui doivent chauffer leurs produits », et de certaines productions agricoles, a listé le ministre de l'Economie.

« C'est une mesure très positive, qui répond aux points de vigilance sur lesquels nous avions attiré l'attention », réagit-on à l'Union des industries utilisatrices d'énergie (UNIDEN).

« La solution se trouve dans des solutions ciblées comme celles-ci, plutôt que dans des mesures d'arrosage. Il faut toucher les entreprises où il y a vraiment une surexposition aux tarifs de l'énergie, afin d'éviter les effets d'aubaine », glisse à La Tribune son président, Nicolas de Warren.

Des modalités encore floues



Cependant, les modalités pratiques de mise en oeuvre de la mesure restent pour l'heure inconnues. Celles-ci « font encore l'objet de discussions au niveau européen » et seront « dévoilées dans les tous prochains jours », a fait valoir Bruno Le Maire.

« Les questionnements portent notamment sur le périmètre exact de cette aide. Doit-elle s'appliquer aux sociétés, ou sur certains sites seulement, très énergo-intensifs, de sociétés qui elles ne le sont pas forcément ? », s'interroge Nicolas de Warren. Par ailleurs, la base de référence du calcul des surcoûts de 40% devra également faire l'objet de précisions. Enfin, la notion même de perte d'exploitation afférente au coût de l'énergie devra également être détaillée, afin d'identifier au niveau comptable ce qui relève de pertes liées à la crise énergétique actuelle.

