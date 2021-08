Matières premières : Glencore renoue avec les bénéfices grâce à la hausse des cours

L'envolée des cours des "commodities" fait les affaires de Glencore, l'un des leaders du négoce des matières premières. Le groupe suisse a annoncé jeudi dans un communiqué avoir renoué avec les bénéfices au premier semestre, profitant à plein de la reprise économique. Il a dégagé un bénéfice net de 1,2 milliard de dollars (1 milliard d'euros), contre une perte de 2,7 milliards un an plus tôt.

L'excédent brut d'exploitation de ses activités minières a rebondi de 152% par rapport au premier semestre l'an passé, à 6,6 milliards de dollars, bénéficiant des prix élevés des métaux et de l'amélioration des marges minières, passées de 22% (premiers semestre 2020) à 38%.

Le résultat opérationnel de ses activités de courtage des matières premières, qui s'était envolé l'an passé avec la volatilité des cours du pétrole, a en revanche fléchi de 11%, à 1,8 milliard de dollars.

"Après le sévère impact du Covid-19 au niveau mondial début 2020, la reprise économique qui a suivi a vu les cours de la plupart de nos matières premières rebondir à des plus-hauts sur plusieurs années sur fond d'accélération de la demande et de contraintes persistantes sur l'offre", a déclaré son nouveau directeur général, Gary Nagle.

Vers un rebond des prix du charbon

Aux commandes depuis le 1er juillet, le Sud-Africain qui dirigeait auparavant les activités de charbon de Glencore depuis l'Australie a succédé à Ivan Glasenberg, son emblématique patron à la tête du groupe depuis près de 20 ans.

Le nouveau patron a mis en avant le fort rebond des métaux - l'indice des métaux non ferreux du London Metal Exchange (LME) a progressé de quelque 46% depuis un an - et l'expansion des marges dans les activités minières. Si le charbon a en revanche pâti de la relative faiblesse des cours en début d'année et de la baisse des volumes, il prévoit une amélioration significative d'ici la fin de l'année avec le rebond des prix du charbon thermique et à coke au deuxième trimestre.

Dividendes en hausse

Glencore qui avait suspendu les dividendes au premier semestre l'an passé face au choc de la crise sanitaire mais les avaient à nouveau institués à la fin de l'année prévoit à l'issue du net rebond de son bénéfice de redistribuer en septembre 500 millions de dollars à ses actionnaires sous forme d'un versement exceptionnel équivalent à 0,04 dollar par action. Depuis le début de l'année, le titre a progressé de plus de 40% à la Bourse de Londres

S'y ajouteront 650 millions de dollars de rachats d'actions qui interviendront d'ici la publication de ses résultats annuels, a précisé le groupe suisse. Ces deux versements portent les sommes redistribuées à ses actionnaires pour 2021 à 2,8 milliards de dollars, a-t-il quantifié.

