Comme le Loirétain Useo surfe sur l’interdiction de la vaisselle jetable

Useo tire son épingle du jeu. L'entreprise augmentera dès cette année de façon très sensible son segment de produits pour la restauration hors foyer (RHF), réalisés à partir de cellulose de bois moulée. Il s'agit essentiellement de barquettes, d'assiettes, de couvercles de gobelets, ainsi que de couverts, fabriqués depuis quelques mois dans l'usine de la PME basée à Chilleurs-aux-Bois, à 25 kilomètres d'Orléans. Entièrement biodégradables et recyclables, ils se substituent ainsi aux mêmes produits en plastique à usage unique.

Si les premières interdictions d'utilisation de ce type de vaisselle éphémère datent de 2015, elles ont été considérablement renforcé par la loi anti-gaspillage datant de 2021. Anticipant à terme la généralisation de l'économie circulaire dans le secteur de l'emballage, Useo a investi dès 2019 dans deux nouvelles machines affectées à la fabrication de produits en cellulose de bois.

36 millions d'euros de chiffre d'affaires

La PME s'approvisionne en pâte à papier auprès de l'usine du papetier américain Sylvamo, située près de Limoges. En parallèle, elle a dû agrandir sensiblement son propre site (17.000 m2 actuellement) pour installer la nouvelle unité entre 2020 et 2021. Désormais opérationnelle, celle-ci doit en principe permettre de doubler la production à base de cellulose d'ici deux ans.

Créée en 1989, puis reprise par Jean-Louis Revel, un ingénieur diplômé de l'école des matières plastiques d'Oyonnax (01), Useo est devenu en quelques années l'un des leaders de la vaisselle éphémère. Intégrée au holding familial International Pulp Group (IPG), la société réalise plusieurs gammes. Il s'agit, d'une part, de kits de couverts en bois, d'autre part de vaisselle en plastique lavable, et de produits en cellulose. Useo opère dans ce cadre sur trois marchés principaux. Les transports aériens, ferroviaires et navals, dans lesquels la société loirétaine fournit couverts, gobelets et assiettes, représentent ainsi 50% de son chiffre d'affaires.

La restauration hors foyers (RHF) constitue le deuxième bloc avec 30% du chiffre d'affaires. Enfin, la GMS et les grossistes alimentaires (Metro) sont le troisième marché d'Useo. Avec quelque 170 salariés, la PME, détenant une unité en Pologne depuis 2012, a réalisé un chiffre d'affaires total de 36 millions d'euros l'année dernière.

Packaging cosmétique responsable

Useo, qui a investi environ 15 millions d'euros entre 2015 et 2022 pour assurer la transition de son activité de vaisselle en plastique vers des matériaux durables, recyclables ou lavables, compte diversifier à court terme sa gamme de produits en cellulose.

La société envisage ainsi de développer également ce type de packaging dans la parfumerie et de la cosmétique. La forte présence des deux filières dans le Loiret et en Eure-et-Loir l'y encourage. Elle s'inscrit de surcroît dans la recherche systématique de circuits courts par la société, en amont, mais aussi en aval. Dans un contexte de développement exponentiel des services de livraisons de repas, notamment au travers des opérateurs Uber et Deliveroo, Useo vise désormais un chiffre d'affaires de 42 millions d'euros à l'horizon 2025, soit une augmentation de l'ordre de 20% en trois ans.