La Commission européenne veut renforcer les droits des consommateurs pour qu'ils puissent faire réparer plus facilement et à moindre coût leurs produits endommagés ou en panne comme l’électroménager, les téléviseurs ou encore les smartphones. Ce, y compris après l’expiration de la période de garantie, aujourd’hui fixée à deux ans minimum. À la clé, plus de 176 milliards d’euros d’économies et 3 millions de tonnes de déchets évités sur 15 ans, selon Bruxelles.