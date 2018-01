Richemont offre de racheter Yoox Net-à-porter pour 2,8 milliards d'euros

Le groupe de luxe suisse propose 38 euros par action pour sa cible, soit 2,8 milliards d'euros au total, un prix qui représente une prime de près de 26% par rapport au cours de clôture de YNAP vendredi à la Bourse de Milan. L'opération valorise YNAP à quelque 3,6 milliards d'euros, selon les données de Reuters. En 2015, l'italien Yoox avait acquis Net-à-porter, alors filiale de Richemont, dans le cadre d'une transaction qui réservait au groupe suisse 25% des droits de vote du nouvel ensemble.

Une plateforme ciblant le luxe...

Décidé désormais à prendre le contrôle, le président de Richemont Johann Rupert a expliqué dans un communiqué vouloir renforcer la position d'YNAP dans l'e-commerce de luxe, y compris en pénétrant de nouveaux marchés et en renforçant l'offre de produits.

"Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus par l'équipe de direction de Yoox Net-à-porter, emmenée par Federico Marchetti, et nous entendons soutenir leurs efforts pour mettre en oeuvre leur stratégie et accélérer encore la croissance de l'entreprise", a-t-il déclaré.

Richemont, propriétaire des marques de luxe Cartier, IWC et Dunhill, a pu annoncer l'offre après la levée par le groupe italien de clauses de l'accord de 2015 gelant sa participation.

L'offre de Richemont sera suivie d'un retrait de la cote d'YNAP à Milan.

... nouveau canal de distribution pour Richemont ?

Ces dernières années, le secteur de l'horlogerie a cumulé les revers de fortune entre les mesures de lutte contre la corruption en Chine interdisant les cadeaux extravagants, la Révolution des parapluies à Hong Kong qui avait fait fuir les touristes chinois ou encore les attentats en Europe, qui avaient pesé sur les flux touristiques, dont dépendent fortement les produits de luxe. Bataillant sur plusieurs fronts à la fois, notamment sur les taux de change avec la hausse du franc suisse, les horlogers suisses avaient dû se résoudre à multiplier les mesures pour reprendre la production en main.

Parmi les mesures les plus drastiques, le groupe Richemont avait lancé une opération de rachat de stocks pour reprendre les modèles qui peinaient à s'écouler et ainsi faire de la place aux nouvelles collections.

Le numéro deux mondial du luxe, propriétaire entre autres de la maison de joaillerie Cartier et des marques de montres Piaget et IWC, a depuis vu ses ventes retrouver de l'élan, son chiffre d'affaires grimpant de 7% (hors effets de change) sur les trois derniers mois de 2017, selon les chiffres publiés début janvier, après une hausse de 12% les six mois précédents.

