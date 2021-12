Covid : Pierre et Vacances éponge ses pertes, le fondateur redevient "salarié" et minoritaire au capital

Le groupe Pierre et Vacances, numéro un européen des résidences de loisirs, cède sous la pression de la crise Covid et est contraint d'amorcer une profonde transformation. Miné par 1,1 milliard d'euros de dette brute laissée par l'arrêt total de l'activité touristique sur deux exercices, le groupe fondé en 1967 avait ouvert en janvier une procédure de conciliation avec ses créanciers. Douze mois plus tard, il annonce avoir trouvé un accord pour une recapitalisation et une importante conversion de dettes.

Pourtant, au troisième trimestre, avec la levée des restrictions et la reprise, le groupe affichait un chiffre d'affaires en hausse de 86,7% par rapport à la même période en 2019-2020. Mais, sur deux ans, la chute est beaucoup plus lourde, à - 44,9% par rapport à l'exercice 2018-2019. Au total, il a accumulé 677 millions d'euros de pertes sur ses deux derniers exercices.

Aussi, dans un climat d'incertitudes avec les variants, le groupe, coté en Bourse, devait trouver en urgence de nouveaux fonds et ainsi rassurer les investisseurs.

Dans l'immédiat, avec ce nouvel accord, une injection de 200 millions d'euros de fonds propres est ainsi prévue qu'un "désendettement massif, notamment par la conversion en capital de plus de 550 millions d'euros de dettes", indique le groupe dans un communiqué lundi.

Le groupe, qui possède les marques Pierre et Vacances, Center Parcs, Maeva et Adagio, a conclu un accord d'exclusivité de négociations jusqu'au 31 janvier avec un groupe d'investisseurs composé d'Alcentra et Fidera (également créanciers du groupe) et Altream (également bailleur).

A l'issue de l'opération, les actionnaires actuels verraient leur participation fortement diluée : ils n'auraient plus que "2,1% à 16,4%" du capital, contre "42,6% à 56,8%" pour les investisseurs - hors détention de capital au titre de créances. La gouvernance sera alors réformée.

Cela vise à "effacer le coût terrible de la crise sanitaire" pour le groupe, a déclaré à l'AFP son fondateur Gérard Brémond, détenteur de 49,6% du capital via la holding familiale Siti, et qui tomberait à "environ 4%", a-t-il précisé.

Le fondateur du groupe redevient salarié

Surtout, ce nouvel accord signe la fin d'une époque. En effet, la nouvelle répartition du capital entraîne la fin du pilotage et du contrôle du groupe par son fondateur Gérard Brémond.

Ce passionné de jazz a bâti en cinquante ans le leader européen de la résidence de tourisme. Il est également aujourd'hui propriétaire de la radio TSF Jazz et du club de jazz parisien le Duc des Lombards.

A l'âge de 27 ans, il se voit confier par son père Robert Brémond promoteur immobilier, le projet de station de montagne voulu par le champion olympique de ski Jean Vuarnet qui deviendra Avoriaz, dans les Alpes françaises.

Avec Pierre et Vacances, l'octogénaire a inventé le concept de la "nouvelle propriété": des particuliers achètent, à des prix réduits, des appartements qu'ils lui confient en location, tout en se réservant des droits de séjour. Un concept qu'il applique "à la mer et à la montagne", en rachetant des terrains aux Ménuires, à Val d'Isère, Juan-les-Pins et Sainte-Maxime.

Une nouvelle société immobilière

Désormais, Gérard Brémond doit devenir "salarié" d'une des entités du groupe, avec "pour mission d'accompagner le groupe dans sa transition et bénéficierait à ce titre d'un plan distinct d'attribution gratuite d'actions de préférence convertibles en actions ordinaires en trois tranches".

En plus, il devrait devenir actionnaire "à hauteur de 70% du capital" d'une société immobilière à créer.

L'opération envisage également la mise en place d'une nouvelle gouvernance avec un conseil d'administration composé "de 8 ou 9 membres", dont Franck Gervais, l'actuel directeur général.

L'accord et les différentes opérations sur le capital qu'il implique seront soumises au vote d'une assemblée générale des actionnaires dédiée, qui sera convoquée "ultérieurement à l'assemblée générale annuelle du groupe, prévue le 10 février 2022".

Le groupe, coté depuis 1999, prenait +0,31%, à 6,55 euros le titre, lundi vers 16 heures suite à cette annonce. Il englobe Pierre et Vacances, Center Parcs, Sunparks, Villages Nature Paris, Aparthotels Adagio et Maeva.com.

(Avec AFP)