Un cygne noir pour le tourisme

Les voyagistes déplorent de nombreuses annulations de séjours en France et en Chine. (Crédits : Gonzalo Fuentes)

Le coronavirus poursuit sa progression dans le monde, attestant encore une fois à quel point les économies chinoise et mondiale sont interconnectées. Le tourisme est l’un des secteurs les plus touchés : cette épidémie entraînerait au moins 20 milliards d’euros de pertes de revenus pour le tourisme mondial, d’après une étude récente menée par WTTC et Oxford Economics.