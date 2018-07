À Paris, Renault dégaine le premier dans la guerre de la voiture partagée

Un Bolloré chasse l'autre à Paris ! Thierry Bolloré a divulgué, mercredi matin, aux côtés d'Anne Hidalgo, le nouveau service de mobilité qui sera lancé par Renault à partir de septembre. Celui-ci remplacera le service Autolib opéré par Vincent Bolloré.

La maire de Paris est parvenue à ne pas se tromper de prénom en s'adressant à son hôte du jour, numéro 2 de Renault, avec celui de son cousin avec qui elle est en bisbille depuis qu'elle a unilatéralement résilié le contrat Autolib, mi-juin. L'industriel breton lui réclame des centaines de millions d'euros au titre de l'exploitation déficitaire d'Autolib, mais également une compensation pour la rupture anticipée de la concession qui courait jusqu'en 2022.

Toute la gamme de voitures électriques sera déployée

En attendant, Anne Hidalgo devait trouver une solution très rapide puisque Autolib doit cesser son service au 31 juillet prochain. Renault a été le premier à dégainer une offre commerciale qui sera déployée dès septembre prochain. Cette offre devrait atteindre la flotte de 2.000 voitures en libre-service à Paris courant 2019. Renault intégrera toute sa gamme de voitures électriques, de la petite Twizy (2 places) à la Zoé (5 places), mais également des véhicules utilitaires légers (VUL) comme le Kangoo et le Master, le fourgon électrique de la marque française.

VTC électriques, free floating, et location à durée plus longue

Mais Renault ne veut pas s'inscrire dans une stratégie mono-servicielle. Le groupe automobile français, qui s'est lancé en 2017 seulement dans les nouvelles mobilités, veut s'inscrire dans une offre plus large de mobilités. Ainsi, la marque proposera trois types de services dès septembre : une offre de VTC électriques via Marcel (racheté fin 2017) ; une offre de véhicules en libre-service en « free floating », c'est à dire non rattachés à une borne de stationnement ; enfin, une offre de location de voitures (électrique toujours) plus longue durée (pour un week end, un déménagement...).

Renault et la Ville de Paris veulent aller plus loin en établissant un « espace de dialogue » pour imaginer les mobilités de demain. Ils souhaitent « initier un groupe de travail ouvert, associant les métropoles et les entreprises, qui aura pour objet de penser collectivement l'intégration en ville des évolutions de la mobilité ». Anne Hidalgo veut inscrire cette démarche dans l'expertise du C40, le réseau qui fédère une centaine de métropoles dans le monde et qu'elle préside.

Renault revendique son gros succès à Madrid

La maire de Paris veut ainsi mettre fin à « cette opposition » entre les constructeurs et les villes qui serait, selon elle, « une caricature » de ses prises de position - « comme s'il y avait deux mondes irréconciliables ». Il est vrai que les deux parties ont mis beaucoup de temps à faire converger leurs intérêts autour des nouvelles mobilités.

La fin d'Autolib coïncide avec l'arrivée d'offres commerciales matures portées par les constructeurs automobiles. Renault revendique un gros succès de son service de voiture en libre-service à Madrid.

Le groupe PSA, qui a lancé en 2016 Free2Move, peut lui aussi s'enorgueillir d'un immense succès, celui de eMov, également dans la capitale espagnole, et qui enregistre près de 180.000 inscrits. Le groupe a d'ores et déjà indiqué qu'il allait lancer sa propre offre d'autopartage à Paris dans les prochaines semaines.

Une diversité d'acteurs... aussi pour épargner le contribuable parisien

Paris se prépare donc à accueillir une diversité d'acteurs et pas seulement des constructeurs, puisque les loueurs (Sixt, Ubeeqo...), les sociétés de VTC, les sociétés de covoiturage, veulent se partager le gâteau qu'Autolib trustait jusqu'ici.

« La ville de Paris sera désormais un régulateur », nous explique-t-on dans l'entourage de la maire de Paris. En d'autres termes, celle-ci veut croire aux vertus de la concurrence pour améliorer le service, le populariser et le pérenniser. Christophe Najdovsky, adjoint aux transports, estime que ce nouveau schéma devrait épargner les contribuables parisiens, là où Autolib sollicitait, contractuellement, les deniers publics.

Encore moins de voitures individuelles à Paris ?

Le nouveau Paris de l'autopartage devrait donc être électrique et concurrentiel. La ville a voté une redevance de 300 euros par an et par voiture. Selon Christophe Najdovsky, qui s'appuie sur les études fournies par les constructeurs, la ville de Paris peut accueillir jusqu'à 20.000 voitures partagées.

« Un Autolib pouvait remplacer 3 ou 4 voitures individuelles, cette nouvelle offre pourra se substituer à 6 ou 7 véhicules », ajoute l'adjoint d'Anne Hidalgo.

Une aubaine pour la maire de Paris qui souhaite baisser le nombre de voitures individuelles à Paris :