ADP veut augmenter les redevances aéroportuaires de 2,5% : en pleine crise, les compagnies voient rouge

(Crédits : © Charles Platiau / Reuters)

Selon nos informations, le gestionnaire des aéroports parisiens veut augmenter les redevances de 2,5% en moyenne en 2021. La quasi-totalité des compagnies aériennes, Air France en tête, refusent cette augmentation, et demandent un gel. Easyjet s'est abstenue. Car la proposition d'ADP maintient le statut "européen" des vols à destination du Royaume-Uni pour éviter qu'ils ne basculent, avec le Brexit, dans la tarification "vols internationaux", beaucoup plus chère. Ceci dans le but de maintenir l'attractivité de Paris une fois le Royaume-Uni hors de l'UE. De son côté, à Lyon, Vinci veut augmenter les tarifs de 9%.