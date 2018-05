Air France propose un accord au SNPL pour pouvoir faire voler ses B787

Air France va-t-elle louer l'un de ses six Boeing 787 à un concurrent, comme elle l'envisageait jusqu'ici, si le blocage ubuesque lié à un différend avec le SNPL (Syndicat national des pilotes de ligne) persistait? Ou bien va-t-elle parvenir, contre toute attente, à trouver une solution in extremis qui permettrait à cet avion neuf, cloué au sol depuis près d'un mois, de reprendre son activité?

Manque de pilotes

Pour rappel, en parallèle du bras de fer sur les hausses de salaires, le SNPL a refusé de prolonger au-delà du 30 avril l'accord sur la mise en ligne du B787 qui permettrait d'utiliser des instructeurs venant du secteur B777 pour former les pilotes et faire voler les avions. Sans cette prolongation, la quasi-totalité des instructeurs B787 ont donc été contraints de retourner sur 777, et la compagnie n'a plus assez de pilotes pour faire voler les six B787. Un appareil est donc cloué au sol depuis début mai et sera loué si aucun accord n'est trouvé d'ici peu sur un autre dossier : celui de la sécurité des vols. Le SNPL demande, depuis plus d'un an, d'avoir une voix prépondérante au sein de la commission qui examine les retours d'expérience des pilotes (ASR ou Air Safety Report) et définit si ces derniers sont « acceptables » ou «inacceptables » en cas de manquement aux règles de sécurité.

La direction a toujours refusé jusqu'ici.

« Cela pose un problème de réglementation et d'exercice des responsabilités pour la direction », déclarait récemment Franck Terner, le directeur général d'Air France, par ailleurs l'un des trois DG d'Air France-KLM pendant la période nécessaire à la nomination du successeur de Jean-Marc Janaillac à la tête du groupe après la démission de ce dernier le 15 mai.

Pour obtenir gain de cause, le SNPL refuse de son côté de signer l'accord sur le B787.

La direction a présenté un projet d'accord

Cette motion crée des tensions auprès des pilotes. Mercredi, lors du conseil du SNPL, un groupe de représentants syndicaux a déposé une motion pour prolonger sans conditions jusqu'à octobre l'accord sur le B787. Histoire de trouver un accord d'ici-là. Le vote a été négatif. Au contraire, le bureau du SNPL en a présenté une autre confortant sa stratégie de pas dissocier la question du B787 de celle de la sécurité des vols. Cette motion est passée.

Pour justifier sa position, le bureau du SNPL a expliqué qu'il était proche d'un accord avec la direction. Celle-ci a en effet envoyé, peu avant le conseil, un projet d'accord sur la sécurité des vols (sur les compte-rendus d'évènements acceptables ou pas), lui même conditionné par la direction, explique un pilote, "à un autre accord sur le protocole d'analysespermttant de traiter des données de vol à des fins de sécurité).

Du coup, la direction a décidé d'attendre la réponse du SNPL à sa proposition avant d'acter la location d'un avion. Mais le temps est compté. Les discussions avec Air Austral sont en effet très avancées.