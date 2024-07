Alstom remporte un contrat record en Allemagne et poursuit son redressement

Alstom a de quoi sourire ce mercredi matin. Le groupe ferroviaire français vient de signer un contrat de 4 milliards d'euros qui comprend la fourniture de 90 trains pour le réseau périurbain S-Bahn de Cologne. Une bonne nouvelle alors que le groupe a annoncé, hier soir, des résultats globalement positifs seulement marqués par une baisse des prises de commandes.

« Il s'agit de la plus importante commande d'Alstom en Allemagne à ce jour », s'est réjouit le groupe dans un communiqué, qui a pourtant déjà remporté plusieurs succès d'importance sur les terres de son concurrent Siemens ces dernières années. Outre la fourniture des 90 trains Adessia Stream, l'ampleur de ce contrat signé avec les autorités organisatrices de mobilité locales, go.Rheinland et Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), tient aussi à l'intégration de la maintenance associée pendant pas moins de 34 ans.

Lire aussiLe concurrent d'Alstom, CAF, affiche des ventes solides au premier trimestre

Des trains très allemands

« Nous sommes particulièrement heureux que go.Rheinland et Verkehrsverbund Rhein-Ruhr nous aient confié non seulement la livraison des véhicules, mais aussi leur maintenance tout au long de leur cycle de vie », a déclaré Müslüm Yakisan, président de la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) chez Alstom, tandis que Michael Vogel, directeur général de go.Rheinland a mis en avant « un train de conception entièrement nouvelle, adapté aux besoins et aux exigences spécifiques de notre région » et qui permettra élèvera son parc « à un niveau jamais atteint précédemment ».

Ces nouveaux trains revêtiront un aspect très Hergestellt in Deutschland (fabriqué en Allemagne), avec un développement principalement fait par Alstom sur son site Hennigsdorf, et une production sur celui de Bautzen, tous deux en Allemagne. La maintenance sera assurée dans la région de Cologne.

Lire aussiCoup dur pour Alstom : Siemens rafle le marché des premiers TGV américains

Go.Rheinland et VRR ont opté pour deux versions du train, qui offriront une capacité respective de 1.150 et 1.340 passagers, avec une vitesse maximale de 140 km/h. Ils offriront surtout des équipements tels que des prises de courant, des routeurs Wi-Fi, un système sonore numérique pour les passagers malentendants, des accès pour les personnes à mobilité réduite, et des espaces pour les fauteuils roulants, mais aussi les vélos et les poussettes, ainsi que des toilettes accessibles.

La finalisation de la commande doit se faire au cours du deuxième trimestre de l'exercice en cours 2024-2025. Ce qui tombe bien alors qu'Alstom vient de publier une baisse de ses commandes lors du premier trimestre, achevé le 30 juin. Celles-ci ont reculé de 6 % à 3,65 milliards d'euros. En un contrat, le groupe a donc doublé sa performance.

Lire aussiFace à sa dette et ses pertes, Alstom lance une augmentation de capital d'un milliard d'euros

Livrer et se désendetter

Mais l'enjeu principal pour Alstom n'est pas vraiment sur les nouvelles ventes, lui qui dispose d'un carnet rempli avec près de 92 milliards d'euros de commandes engrangés. L'objectif est davantage d'arriver à livrer en temps et en heure - sur ses propres produits mais aussi ceux intégrés avec le rachat de Bombardier en 2021 - et surtout de rétablir sa situation financière avec la conduite de son plan de désendettement (voir encadré).

Le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 5%, à 4,4 milliards d'euros, ce qui laisse penser à une hausse des livraisons. Dans les faits, l'activité Matériel roulant - la plus importante du groupe - progresse de 2% « porté par la hausse de la production de certains projets en Italie, des livraisons de projets clé en France et un solide niveau d'exécution aux États-Unis et en Inde », mais cela compense avant tout la baisse de production connue l'an dernier. Les autres activités progressent plus fortement, à savoir les Services (+12 %), la Signalisation (+6 %) et les Systèmes (+4 %).

Avec la commande allemande, Alstom semble désormais revenu sur la bonne trajectoire pour atteindre ses objectifs annuels pour l'exercice 2024-2025, à savoir un ratio de commandes sur chiffre d'affaires (book-to-bill) au-dessus de 1, ce qui n'était pas le cas au premier trimestre, et une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 5 %.

Lire aussiSNCF : les déboires d'Alstom ravivent les craintes d'un nouveau retard des TGV du futur

Un cash-flow positif attendu sur l'année

Sur le plan financier, Alstom vise une marge d'exploitation ajustée prévue d'environ 6,5 % pour 2024-2025, soit environ un point de plus que lors de l'exercice précédent. Surtout, il vise une génération de flux de trésorerie libre comprise entre 300 à 500 millions d'euros, après avoir brûlé 557 millions d'euros précédemment. Ce cash-flow sera tout de même soumis à la saisonnalité habituelle de l'entreprise, à savoir une perte de cash au premier semestre (entre 300 et 500 millions d'euros) puis une remontée sur la seconde moitié de l'exercice.

Cela ne semble pas pleinement convaincre les investisseurs pour autant, avec une légère baisse de la cotation à la mi-journée (1,4 %), sans pour autant enrayer le redressement du cours amorcé depuis le début de l'année.