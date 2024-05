Le concurrent d'Alstom, CAF, affiche des ventes solides au premier trimestre

Annoncé en novembre 2023, face aux pertes de cash et la hausse de sa dette, le plan de désendettement d'Alstom va s'accélérer. Lors de la publication des résultats annuels le 8 mai, le groupe ferroviaire a confirmé le lancement d'une augmentation de capital et d'une émission obligataire, en plus de la cession d'actifs déjà engagée. L'objectif est de réduire sa dette de deux milliards d'euros et de rétablir sa situation financière.

Lire aussiFace à sa dette et ses pertes, Alstom lance une augmentation de capital d'un milliard d'euros



Son concurrent espagnol CAF, qui fabrique du matériel de transport ferroviaire et d'autobus, notamment à hydrogène, a, lui, a vu son chiffre d'affaires et son bénéfice progresser au premier trimestre grâce aux commandes passées l'an dernier. Cette dynamique s'explique par les fortes commandes de 2023, principalement en Europe, qui pèse pour 90% de son marché.

Les ventes du groupe basé au Pays basque, également rival de l'allemand Siemens, se sont élevées à un milliard d'euros sur les trois premiers mois de l'année, soit une hausse de 6% sur un an. Cette forte activité commerciale, dopée par l'essor du constructeur espagnol en France et en Allemagne, a permis à son bénéfice net d'atteindre 23 millions d'euros, contre 20 millions d'euros début 2023.

Des commandes en baisse entre janvier et mars

CAF, qui tire 38% de son activité de la fabrication d'autobus et 28% de la fabrication de trains, le reste provenant de son offre de services et de systèmes d'exploitation, a toutefois vu ses nouvelles commandes baisser entre janvier et mars. Ces dernières ont ainsi chuté de 42% sur un an, à 444 millions d'euros, faisait passer son carnet de commandes de 14,2 milliards d'euros fin décembre à 13,64 milliards d'euros fin mars (-4%).

« Le chiffre du premier trimestre n'inclut pas plusieurs contrats signés après le 31 mars », précise toutefois l'Espagnol, qui fait état par ailleurs d'un « volume élevé de projets en phase avancée »" avec une forte probabilité de matérialisation à court terme.

Le groupe espagnol, créé en 1901, a fortement grossi ces dernières années en se développant à l'international, notamment en France, où il a gagné quelques gros contrats et possède désormais deux usines, à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) et à Reichshoffen (Alsace).

Un site stratégique

Cette dernière, qui est officiellement sous pavillon espagnol depuis août 2022, a enregistré ses premières commandes en avril 2023, à savoir 18 trains dont onze trains destinés à la région Nouvelle-Aquitaine et sept pour la banlieue de Dakar, au Sénégal.

« Conformément aux accords en vigueur, les deux projets seront réalisés en consortium avec Alstom. CAF assurera sur son site de Reichshoffen la conception et l'assemblage des rames, tandis qu'Alstom fournira une partie des équipements », a précisé CAF.

En novembre 2021, la cession de cette usine s'inscrivait dans le deal passé en juillet 2020 avec les autorités antitrust européennes pour qu'Alstom puisse fusionner avec Bombardier et devenir le numéro 2 mondial de la construction ferroviaire, doublant l'Allemand Siemens Mobility, désormais 3e, et derrière le numéro 1, le Chinois CRRC.