Anne Hidalgo décide le bridage "à distance" des trottinettes de Lime, Tier et Dott à 10 km/h dans Paris avant Noël

Avec la régulation imposée par les municipalités, l'usage des trottinettes électriques en libre-service s'est quelque peu discipliné par rapport aux excès des débuts quand elles étaient abandonnées un peu n'importe où sur la voie publique: le nombre de véhicules mis à disposition en libre partage a été encadré ainsi que le stationnement avec des aires de parking réservées. Mais ce moyen de locomotion reste trop à risque comme le rappelle à intervalles réguliers un certain nombre d'accidents graves.

Et si cette nouvelle mobilité continue de recruter des adeptes, la tension avec grosso modo toutes les autres catégories d'usagers de la voie publique (autos, motos, cyclistes, et surtout les piétons les plus fragiles face aux bolides qui les frôlent à pleine vitesse sans crier gare) n'a pas franchement baissé.

La Mairie de Paris impose le bridage à 10 km/h hors axes majeurs

C'est pourquoi, avec l'affluence prévisible des piétons dont beaucoup d'enfants dans les rues au moment des achats de Noël, la Ville de Paris réfléchissait depuis plusieurs semaines à un zonage de la ville pour définir les quartiers où les trottinettes électriques devront rouler à vitesse modérée.

Mi-novembre les trois opérateurs Lime, Tier et Dott prenaient même les devants en bridant à distance leurs machines dans un certain nombre de parcs, jardins, rues avec des écoles... un total de 700 zones. Mais David Béliard, adjoint à la maire Anne Hidalgo (PS) en charge notamment des mobilités, avait critiqué ce "Paris dalmatien" qui serait difficilement compréhensible pour les usagers de trottinettes.

Ce jeudi, la Mairie de Paris a donc rendu son verdict: les trottinettes en libre-service seront limitées à 10 km/h à Paris "dès la première quinzaine de décembre" dans certaines parties de la ville.

Sur les axes majeurs, notamment ceux disposant de pistes cyclables sécurisées, on pourra rouler jusqu'à 20 km/h, mais dans les "rues adjacentes", les trottinettes en free-floating seront bridées automatiquement à 10 km/h, a indiqué à l'AFP l'écologiste David Belliard.

Outre les pistes cyclables, les voies "structurantes inter-quartiers" seront également exemptées de limitation, tout comme les rues où la circulation automobile reste autorisée à 50 km/h, et les voies de bus où les vélos sont autorisés.

Cette "commande" a été passée mercredi par la Ville aux trois opérateurs présents dans la capitale.

Les trottinettes personnelles échappent au bridage à distance

Concernant les trottinettes personnelles, David Belliard a souligné lors d'une conférence de presse que la mairie n'avait "pas de moyens coercitifs d'agir" puisqu'elles n'étaient pas régies par les opérateurs.

En simplifiant les règles, la mairie souhaite assurer une "meilleure régulation de l'espace public", décrit par les élus comme "tendu".

Les trottinettes ont été responsables de 298 accidents depuis le début de l'année, causant deux décès et 329 blessés. 375 accidents avaient été recensés en 2020, dont un mortel.

Fin juin, après la mort d'une Italienne de 32 ans, percutée par une trottinette électrique sur une allée piétonne, la mairie de Paris avait menacé les trois opérateurs privés autorisés de ne pas renouveler leur contrat s'ils ne faisaient pas des progrès sur la limitation de la vitesse et le stationnement.

A ce jour, M. Belliard confirme la prolongation "de cinq mois" de ces contrats.

La "promesse de liberté totale" des usagers des trottinettes en libre-service "n'est pas tenable", souligne David Belliard qui affirme sa volonté "d'apaiser" le partage de l'espace public à l'approche des fêtes de fin d'année, où les rues de la capitale s'emplissent.

