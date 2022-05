Après une longue descente aux enfers, Norwegian retrouve de l'ambition et commande 50 Boeing 737 MAX

Norwegian retrouve de l'appétit. Même si elle fait partie de la résolution du conflit avec Boeing sur le dérapage du calendrier de livraison du Boeing 737 MAX du fait de sa longue immobilisation après le crash d'Ethiopian Airlines en mars 2019, la commande de 50 737 MAX (dont 30 options) annoncée ce jour, montre que la compagnie low cost norvégienne retrouve de l'ambition après plusieurs années de descente aux enfers qui l'avait contraint de mettre fin début 2021 à son activité long-courrier.

Indemnités

Sans donner trop de détails, le directeur général de la compagnie, Geir Karlsen, a confirmé que la commande s'inscrivait dan le cadre de la résolution de ce litige, en évoquant "une compensation de 2 milliards de couronnes (197 millions d'euros, ndlr) "que l'on a utilisée pour acheter des avions dans des conditions avantageuses". Un accord à l'amiable alors que la compagnie avait engagé en 2020 des poursuites judiciaires contre le constructeur américain pour obtenir réparation. La compagnie avait annulé une commande de 92 appareils (87 737 MAX et 5 787) et réclamait le remboursement des acomptes déjà payés pour ces avions et des dédommagements liés aux pertes générées par non seulement l'immobilisation des Boeing 737 MAX mais aussi par celles causées par des problèmes de motorisation sur ses 787.

Les 50 avions neufs seront livrés entre 2025 et 2028, soit à peu près au moment où les accords actuels de location d'appareils arriveront à leur terme, a indiqué la compagnie. Norwegian, qui exploite actuellement 61 appareils, prévoit de monter en cadence et d'en avoir 70 en exploitation cet été puis 85 au cours de l'été 2023.

Pour Boeing, cette commande confirme le renouveau du 737 MAX depuis sa remise en vol fin 2020. La semaine dernière, le transporteur britannique IAG, maison mère de British Airways, vient aussi de commander 50 exemplaires avec une option sur 100 autres.