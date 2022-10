Des hackers pro-russes ont ciblé (et touché) des sites web de plusieurs aéroports américains

Les attaques informatiques russes contre des intérêts américains se poursuivent. Après plusieurs sites Internet gouvernementaux officiels la semaine dernière, c'était au tour de grands aéroports d'être pris pour cible lundi 10 octobre. Une attaque brève et sans conséquences opérationnelles pour le trafic aérien, mais qui revêt un caractère anxiogène comme tout ce qui touche de près ou de loin à la sécurité aérienne.

Lire aussiDes hackers aux commandes d'un avion? C'est possible (responsable européen)

Selon l'Agence France Presse (AFP), qui rapporte l'information, ces attaques proviendraient du groupe de hackers pro-russes baptisé « Killnet ». Celui-ci a publié une liste des sites Internet de plusieurs aéroports internationaux et encouragé ses partisans à les attaquer. L'agence United Press International (UPI) indique que 12 aéroports ont ainsi été touchés, dont ceux de Chicago-O'Hare (hub de United Airlines), de Los Angeles, d'Atlanta-Hartsfield-Jackson (hub de Delta Air Lines), qui font partie des plus grands hub mondiaux, ou encore New York-LaGuardia et Chicago-Midway.

Lire aussiCyberattaques : les "Five Eyes" se préparent à une vaste offensive des hackers russes

Pas d'impact sur les opérations

Les hackers ont utilisé les très répandues attaques par déni de service (ou DDoS) qui consistent à surcharger artificiellement en requêtes un site pour le ralentir, voire le faire tomber en panne. Ces attaques n'ont touché que les sites à destination du public et des passagers, qui permettent de retrouver les différentes informations sur les vols, l'accès à l'aéroport ou les services proposés. Cela n'a donc pas touché les opérations aériennes. La plupart des sites visés sont redevenus accessibles dès le lundi après-midi.

L'aéroport d'Atlanta a tweeté que son site internet « était opérationnel après un incident survenu tôt ce matin qui l'avait rendu inaccessible au public ». Il n'est néanmoins plus accessible ce mardi matin. « Des recherches pour déterminer les causes de l'incident sont en cours », a-t-il aussi indiqué, précisant qu' « à aucun moment, le fonctionnement de l'aéroport n'a été affecté ».

Contacté par l'AFP, l'agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) n'a pas souhaité dans l'immédiat commenter cette cyberattaque.