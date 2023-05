Easyjet « entre dans l'été avec confiance » (Johan Lundgren, DG)

Easyjet « entre dans l'été avec confiance », s'est félicité Johan Lundgren, dans un communiqué jeudi. Le directeur général d'Easyjet réagissait aux résultats de la compagnie aérienne britannique qui est parvenue à réduire sa perte au premier semestre. Elle a ainsi été réduite de 29% à 307 millions de livres (plus de 350 millions d'euros), pour les six mois clôturés fin mars.

Les voyages privilégiés par les ménages

Le groupe a également affiché une envolée de 80% de son chiffre d'affaires à 2,7 milliards de livres, tiré notamment par des prix relevés et l'augmentation de sa capacité de transport. « Les voyages sont la priorité numéro un des dépenses discrétionnaires des ménages, les clients préservant leurs vacances et optent de plus en plus pour des compagnies aériennes à bas prix », a expliqué Johan Lundgren. « Alors que la crise du coût de la vie est bien réelle pour beaucoup de gens et que le revenu disponible d'un grand nombre de ménages a diminué, les priorités sont encore plus fortes qu'auparavant : voyager est la première chose que les gens veulent faire plutôt que d'acheter des biens matériels ou améliorer leur maison après être restés chez eux pendant si longtemps », avait-il déjà détaillé à La Tribune dans une interview en avril dernier. « Et dans les périodes difficiles, nous savons que les gens sont toujours attirés par la valeur, le meilleur rapport qualité-prix et les marques en lesquelles ils ont confiance », avait-il ajouté.

En outre, selon Sophie Lund-Yates, analyste de Hargreaves Lansdown, l'un des points forts d'Easyjet est sa stratégie de se concentrer sur des aéroports plus pratiques, « ce qui est plus cher mais plus attractif » que d'atterrir sur des aéroports plus loin des centres urbains, à l'image par exemple de son concurrent Ryanair. Mais « il reste encore du chemin à parcourir avant qu'EasyJet affiche une meilleure rentabilité », car « il est peu probable que l'inflation se résorbe complètement avant un certain temps », selon l'analyste. La compagnie a, en effet, vu ses coûts grimper de 52%, non seulement pour le carburant mais aussi à cause de pressions inflationnistes généralisées, selon Easyjet qui ne donne ainsi pas encore d'horizon de retour à la rentabilité.

Easyjet se prépare pour l'été

Le secteur a été l'un des plus durement touchés par les confinements et restrictions aux déplacements liés au Covid-19. Le redémarrage des voyages l'an dernier a par ailleurs été terni par des manques de personnel ou encore des mouvements de grève pour des hausses de salaire, qui ont conduit à de nombreuses annulations, mettant des bâtons dans les roues de la reprise d'Easyjet. La compagnie, qui avait annoncé fin novembre un troisième exercice d'affilée dans le rouge, accuse ainsi un retard par rapport à des concurrentes telles que Ryanair ou IAG (maison mère de British Airways et Iberia), qui avaient déjà annoncé un retour aux bénéfices trimestriels avant l'été dernier. Easyjet, déterminé à ne pas voir les mêmes problèmes se répéter, avait annoncé dès la fin 2022 avoir commencé sa campagne de recrutement, bien plus tôt que l'année précédente.

La compagnie a indiqué jeudi qu'elle espérait retrouver cet été une capacité de transport proche de celle d'avant la pandémie. Malgré les difficultés que le secteur traverse encore, « les investisseurs sont revenus », portés par l'espoir d'une amélioration de la situation économique des clients des compagnies et d'une diminution de leurs coûts, selon Victoria Scholar, analyste d'Interactive Investor. Easyjet ne fait pas exception, relève l'analyste, avec un titre en hausse de plus de 60% depuis le début de l'année à la Bourse de Londres, et en progression de 0,85% à 524,80 pence jeudi vers 11H30 GMT.

(Avec AFP)