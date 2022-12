Grève à la SNCF : Trenitalia, Blablacar, Flixbus, Air France, EasyJet... en profitent

Coup dur pour les Français à la veille des fêtes de fin d'année. Après une première grève des contrôleurs fin novembre, qui avait contraint la SNCF à annuler 60% de ses TGV et Intercités, ce sont désormais les week-ends de Noël et du Nouvel An qui s'annoncent perturbés. « Je suis assez confiant qu'il n'y aura pas de fortes perturbations » sur le réseau ferré, avait déclaré Clément Beaune, le ministre en charge des transports, au micro de France 2 la semaine dernière.

Et pourtant, la grève va provoquer l'annulation d'environ deux TGV sur cinq ce week-end, mais également d'un Ouigo sur quatre. Au total, ce sont 200.000 voyageurs qui ont appris l'annulation de leur train cette semaine, et même si Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs, a annoncé sur Franceinfo qu'ils pourront changer leur billet sans payer la différence de prix, beaucoup sont déjà complets. Ainsi, ils sont désormais nombreux à chercher d'autres alternatives. Problème : difficile pour les transports routiers, aériens ou encore davantage ferroviaires, d'accueillir tous les voyageurs privés de trains SNCF.

Trenitalia, la seule alternative ferroviaire à la SNCF

Principal concurrent de la SNCF, la compagnie italienne Trenitalia fait le plein. En effet, sur le week-end de Noël, la majorité des cinq trains proposés par jour sont complets, bien que les disponibilités fluctuent largement à l'approche des départs. Surtout, les places restantes se vendent à prix d'or. « Les prix de l'offre Serenità évoluent en fonction de la demande et du remplissage des trains » , indique la compagnie sur son site web. Ainsi, il faudra compter entre 79 et 99 euros pour un aller Paris-Lyon (environ deux heures de trajet), tandis que le prix moyen de ce trajet est de 38 euros selon la société de voyage Trainline. Le retour, quant à lui, pourra monter jusqu'à 135 euros. Au Nouvel An, les prix affichés sont plus abordables, entre 29 et 59 euros pour le 31 décembre.

Ainsi, le prix minimum d'un aller-retour du 24 décembre au 2 janvier atteint les 140 euros pour une personne seulement, un prix que beaucoup sont prêts à payer en raison de la grève. En effet, sur ces mêmes dates, la quasi-totalité des trains de la SNCF sont complets ou supprimés, et les seules places restantes se vendent près de 100 euros chacune. D'autant plus que tous les billets de trains Trenitalia sont, jusqu'à l'heure du départ programmée, échangeables de manière illimitée (ajustement au tarif en vigueur) et remboursables avec 20% de retenue.

Des bus bien remplis

« Souvent, pendant les grèves de la SNCF, l'autocar est vu comme une alternative pour les voyageurs qui n'ont pas de train disponible », résume Jean-Sébastien Barrault, président de la Fédération Nationale Transport de Voyageurs (FNTV). Et cette fois-ci ne fait pas exception. « Nous avons constaté une hausse de la vente de billets pour nos lignes de bus de 20 à 25%, depuis l'annonce de la grève », confirme Flixbus.

L'entreprise de transport anticipe donc une grosse hausse du nombre de passagers mais ne va pas pour autant augmenter le nombre de véhicules en circulation ce week-end puisque « nous avons déjà déployé 330 bus pour décembre contre 250 en période normale, en anticipant un mois déjà chargé », justifie l'autocariste qui affirme ne pas pouvoir mettre plus de navettes à disposition des voyageurs. A l'inverse, son concurrent, Blablacar Bus, a décidé de renforcer spécifiquement certains grands axes très demandés, suite au préavis de grève, en doublant notamment le nombre de véhicules pour le week-end de Noël sur ces lignes. Malgré ces ajustements, Blablacar Bus et Flixbus pensent que tous leurs trajets seront complets ce week-end. Les prix dépendant de l'offre et la demande, certains billets de bus vont donc se négocier à trois chiffres.

Les conséquences du surplus de voyageurs ne se ressentira cependant pas partout de la même manière. Les prix pour un Paris-Rouen entre le 24 et le 25 décembre restent à des niveaux habituels, entre 10 et 20 euros. Pour la ligne Paris-Lyon en revanche, les sites des autocaristes affichent déjà 25% de leurs trajets complets pour la journée du samedi 24 avec des prix pour les derniers billets allant de 34 à 100 euros, contre 10 euros habituellement. D'autres destinations, comme l'axe Paris-Bordeaux, affichent encore davantage de trajets complets. « Notre profession fait face à une pénurie de conducteurs très importante. Ce qui limite les possibilités de déploiement de véhicules supplémentaires », regrette Jean-Sébastien Barrault.

Du côté de l'autre mode de transport routier, le covoiturage, le trafic semble moins engorgé même si Blablacar alerte que « nous avons enregistré un doublement des réservations hier après-midi (peu après l'annonce du préavis de grèves, NDLR) par rapport à la semaine dernière ». Néanmoins, 300.000 places de covoiturage sont prévues pour le week-end de Noël et il est encore assez simple de réserver un trajet Paris-Lyon pour samedi 24. Il faudra cependant compter entre 40 et 70 euros l'aller contre 10 à 40 euros en temps normal.

« 20% d'augmentation de la demande sur certaines routes domestiques » pour EasyJet

Autre option : l'avion. « Dans un contexte d'incertitude pour les voyageurs en cette fin d'année, Easyjet constate une intensification de la demande sur les lignes domestiques et plus particulièrement au départ des régions », indique la compagnie low cost britannique à La Tribune, avant de préciser qu'il y a « 20% d'augmentation de la demande sur certaines routes domestiques ». En effet, l'entreprise assure que « la menace de grève est levée » en son sein et qu'elle pourra « opérer l'ensemble de son programme de vols durant les fêtes de fin d'année ».

Toutefois, les vols présentent des « taux de remplissage élevés » et les places disponibles sont désormais rares, « même si tous les avions de la flotte sont mobilisés », assure de son côté Air France, dont les syndicats UNAC et SNGAF avaient pourtant déposé un préavis de grève à la mi-novembre. Aucun vol supplémentaire n'est prévu.

Par ailleurs, le système de « pricing » des compagnies aériennes est dynamique et les tarifs varient en fonction de la demande. « Le pic actuel de demande de dernière minute encourage une hausse des tarifs », rappelle EasyJet à La Tribune.