Flotte automobile  : ALD, filiale de Société Générale, s'apprête à acquérir son concurrent LasePlan

Un acteur mondial majeur de la location longue durée est en train de naître. Société Générale a lancé une augmentation de capital de sa filiale ALD, pour un montant de 1,2 milliard d'euros, afin qu'elle puisse acquérir son concurrent LeasePlan. Pour la banque, les deux entreprises « bénéficient d'expertises très complémentaires ». Présent dans plus de 40 pays, ALD prévoit de boucler l'opération début 2023 et devrait alors être fort d'une flotte de 3,5 millions de véhicules, dans un marché en plein essor sur le segment de la location longue durée.

ALD a donné des gages à Bruxelles

Le groupe bancaire, qui détient actuellement 79,8%, prévoit de rester l'actionnaire majoritaire d'ALD « sur le long terme » avec 53% du capital à l'issue de l'acquisition. Il s'est engagé à garantir l'augmentation de capital et à ne pas céder ses titres pendant une période de 40 mois après la réalisation de l'acquisition.

La Commission européenne avait donné vendredi son feu vert au projet de rachat. Bruxelles craignait que l'opération « réduise considérablement » la concurrence sur certains marchés mais ALD s'est engagée à céder ses activités dans les six pays concernés (République tchèque, Finlande, Irlande, Luxembourg, Norvège et Portugal).

Une croissance des bénéfices tirée par la vente des véhicules d'occasion

La filiale de la Société Générale a enregistré un bénéfice net de 312,1 millions d'euros au troisième trimestre 2022 , avec un résultat « record » sur les neuf premier mois de l'année de 918,2 millions (+50,2% par rapport à l'année 2021, très perturbée par la pandémie). Ce résultat est notamment lié à la revente des véhicules, qui atteint 623,7 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2022, contre 277,7 millions sur la même période en 2021.

Les marges des contrats de location et des services atteignent 1,3 milliard d'euros sur cette même période, en hausse de 3,3% sur un an, après divers ajustements liés à des dépréciations et réévaluations de la flotte, l'impact de l'hyperinflation en Turquie et une provision liée aux activités en Ukraine.

Le groupe a relevé ses prévisions de résultat pour l'année 2022 sur la revente de ses véhicules, à 2.800 euros en moyenne contre 2.000 euros jusqu'ici. Le marché de l'occasion devrait « rester fort au moins jusqu'à la fin de l'année », selon ALD. « La baisse va largement dépendre de la capacité des constructeurs à produire et livrer des véhicules neufs », qui ont encore des délais de livraison de 9 à 10 mois, a souligné le directeur financier Gilles Momper. Un retour à la normale « devrait arriver au cours de l'année 2023, voire vers la fin de l'année ». Le secteur de la location longue durée a déjà vu cette année l'union de deux autres géants de la banque et de l'automobile, Crédit Agricole et Stellantis.