Leasing auto : pendant que l’Etat peaufine son dispositif, BNP Paribas lance une offre de location longue durée

Les offres pour l'achat de véhicules moins polluants se multiplient. L'Etat, les constructeurs et de plus en plus les banques se positionnent actuellement sur le marché prometteur du leasing de véhicules. Le principe ? Un loueur propose une voiture à un prix mensuel attractif et la récupère pour la revendre au bout de trois ou quatre ans, ajoutant des pénalités si elle est trop kilométrée ou abîmée. Les acteurs mettent en avant un objectif double : coup de pouce aux Français modestes et renouvellement du parc de véhicules pour le rendre plus propre.

Pendant que le gouvernement peaufine son dispositif d'offre de voiture électrique pour 100 euros par mois (promesse de campagne d'Emmanuel Macron), BNP Paribas a annoncé mercredi lancer une offre de location avec possibilité d'achat d'une voiture récente, moins polluante, selon des conditions financières très attractives.

L'offre de la BNP , un nouveau crédit à la consommation

L'offre de BNP cible principalement les ménages modestes qui doivent changer de voiture pour accéder aux Zones à faibles émissions (ZFE), qui se multiplient dans les agglomérations pour limiter la circulation des véhicules les plus polluants. BNP Paribas mise sur le fait que « 50% des ménages français, vont devoir changer de voiture. (...) et ça coûte de plus en plus cher », souligne Christophe Michaëli, responsable de la direction mobilité auto chez BNP Paribas personal finance, cité par l'AFP. « Aujourd'hui, ces ménages achètent leur voiture sur Leboncoin, le financent avec un microcrédit. » L'idée est de les inciter à « acheter une voiture dont ils ne pensent pas avoir les moyens » et de « les accompagner dans la transition énergétique », fait valoir la banque.

Concrètement, en partenariat avec la banque, les concessionnaires vont proposer des voitures neuves ou des occasions récentes, éligibles à la vignette Crit'Air 1 ou 0, avec une mensualité faible (150 euros par mois) mais sur une très longue durée (10 ans). L'entretien est compris, mais pas l'assurance. Selon le principe de la location avec option d'achat (LOA) - qui représente déjà un crédit à la consommation sur cinq en France - la voiture appartient à la banque pendant la durée du contrat, à l'issue duquel le client peut la racheter. Par exemple, sans apport initial, une Renault Clio essence de 2019 est accessible à partir de 135 euros sur 120 mois, et une Renault Zoé (électrique) à 285 euros par mois. En fin de contrat, l'option de rachat ne représentera que 1% du prix du véhicule, assure la BNP.

Pour la banque, comme pour le concessionnaire, « c'est un business additionnel », ajoute Christophe Michaëli. La prime à la conversion et les généreux bonus à l'achat aident la banque à baisser le prix initial du véhicule.

L'offre de l'Etat, pas pour tout de suite ni pour tous

Cette offre de la BNP est annoncée alors que l'Etat prépare aussi une offre de leasing sur des véhicules électriques à 100 euros par mois, promesse de campagne du candidat Macron, dont les contours restent encore flous. Jeudi, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a apporté quelques précisions. Cette offre ne sera pas pour tout le monde. Le gouvernement cible deux catégories de populations : « les Français qui en ont le plus besoin » et les professionnels pour qui la voiture est un outil de travail. « Je pense aux infirmières libérales par exemple, (...) et ceux qui n'ont pas les moyens de passer à un véhicule propre parce qu'il est trop cher aujourd'hui sur le marché », a précisé la ministre sur France Info.

Pas pour tous, et pas pour tout de suite. « Probablement pas pour septembre », a prévenu la ministre. La date de lancement dépend encore de réunions que le ministère doit mener avec la filière automobile, les financeurs dont les banques et l'Etat qui devrait prendre en charge une partie du premier loyer ou de l'apport financier initial.

Ce dispositif viendrait s'ajouter à une ribambelle d'aides à l'achat, comme la prime à la casse, qui ont fait exploser les ventes de voitures électriques. Il viserait au moins 100.000 véhicules électriques en leasing par an, pour un coût estimé de 50 millions d'euros pour la première année du dispositif, soit un montant apparemment bien faible de 500 euros par véhicule.

Les constructeurs déjà sur ce marché de leasing social

L'offre de l'Etat devrait s'inspirer de ce qui existe déjà sur le marché. Une série de constructeurs se sont déjà positionnés à l'instar de Renault, Hyundai ou le Chinois MG qui ont lancé récemment des offres de location longue durée. Nissan propose déjà sa Leaf, voiture familiale 100% électrique, à 99 euros par mois sur trois ans et demi, pour 30.000 km maximum. Dacia affiche sa Spring à 120 euros par mois avec 40.000 kilomètres sur 4 ans, et un premier loyer de 7.700 euros ramené à zéro si le maximum de subventions publiques est applicable. Avec ses 300 kilomètres d'autonomie, la petite électrique rencontre déjà un beau succès et les listes d'attente s'allongent. Du côté de Stellantis, Fiat affiche sa petite 500 à partir de 119 euros par mois avec 2.500 euros d'apport, et Peugeot sa e-208 à 149 euros par mois avec 4.000 euros d'apport.

(Avec AFP)