Jean-Baptiste Djebarri : un pilote de ligne devient secrétaire d'Etat aux Transports

Jean-Baptiste Djebbari continue de gravir les marches de sa carrière à la vitesse de l'éclair. A 37 ans, le député de la Haute-Vienne a été nommé secrétaire d'Etat aux Transports. Le monde des transports ne peut que s'en réjouir. Jean-Baptiste Djebbari en connaît toutes les facettes. Depuis son élection à l'Assemblée nationale en juin 2017, cet ancien pilote de ligne a porté avec maestria tous les dossiers chauds au point de devenir incontournable sur tous les sujets de mobilités. Il s'est notamment fait connaître au moment de la réforme ferroviaire en 2018 dont il était le rapporteur du projet de loi.

Actif également au mouvement La République en marche, Jean-Baptiste Djebarri a l'oreille de l'Elysée et de tous les acteurs du transport (dirigeants, syndicalistes, experts...), et ce dans tous les secteurs des transports, que ce soit le ferroviaire ou l'aérien. Travailleur infatigable, à l'écoute de ses interlocuteurs et fin politique, Jean-Baptiste Djebarri est devenu un habitué des plateaux TV pour défendre l'action du gouvernement.

Contexte agité

Il arrive au gouvernement dans un contexte agité, avec les risques de liquidation d'Aigle Azur (1.150 salariés) et le passage en nouvelle lecture du projet de loi sur les mobilités à l'Assemblée nationale à partir du 10 septembre.

Pour une fois, c'est un grand connaisseur du transport aérien qui va avoir la charge des transports. C'est forcément une bonne chose pour ce secteur compliqué qui a souvent pâti du manque d'expertise sur ce sujet dans les ministères.

Après une prépa maths sup et spé, le natif de Melun (Seine-et-Marne) a en effet intégré l'Ecole nationale de l'Aviation civile (ENAC). Après avoir débuté comme contrôleur aérien, il est devenu pilote puis directeur des opérations pour une société spécialisée dans les vols d'affaires. Jean-Baptiste Djebarri a été également expert judiciaire aéronautique.