Jetblue défie Air France en ouvrant des vols low-cost long-courriers entre Paris et New York

Grosse annonce dans l'aérien. Jetblue, la compagnie à bas coûts américaine, va ouvrir la ligne Paris-New York l'été prochain. Après Londres-New York cette année, la deuxième low-cost américaine se lance ainsi sur un axe très concurrentiel, occupé par Air France, Delta, Frenchbee, American, Delta, United..., à raison de 5 vols par semaine entre les aéroports de Roissy Charles de Gaulle et New JFK.

Un projet envisagé avant il y a quelques années mais reporté avec la crise sanitaire. La compagnie envisage de passer à un vol quotidien rapidement et d'ouvrir une deuxième ligne, entre Paris et Boston. Cette annonce n'est évidemment pas une bonne nouvelle pour les compagnies historiques. JetBlue réunit tous les atouts permettant sur le papier de réussir là où d'autres ont échoué. Elle est avant tout une grande compagnie, affiche des résultats solides et pourra alimenter ses vols long-courriers avec des passagers en correspondance grâce à l'importance de son réseau de destinations à New York et Boston. A « JFK », JetBlue est en effet l'un des principaux opérateurs avec Delta. En outre, elle n'aura pas du mal à se faire connaître en raison de sa notoriété et de la réputation de la qualité de ses services.

Des avions moins chers et plus faciles à remplir

Le type d'avions prévu pour ses vols transatlantiques est également un atout. JetBlue va assurer ces vols en A321 LR, la version long-courrier de cet appareil moyen-courrier. Moins chers que des gros-porteurs, ces avions sont par ailleurs plus faciles également à remplir en raison d'une capacité inférieure (220 passagers). Ce type d'appareils peut permettre plus facilement d'augmenter la fréquence des vols et de toucher des voyageurs professionnels. Enfin, l'utilisation d'un avion déjà présent dans la flotte de la compagnie permet par conséquent de réduire les coûts de qualification des pilotes et les coûts de maintenance.