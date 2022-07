Livraison du dernier kilomètre : le groupe Gruau mise sur de nouveaux véhicules électriques de poche

C'est une décision prise au lendemain des turbulences traversées par le groupe mayennais Gruau qui, en décembre 2020, avait dû mettre en œuvre une procédure de sauvegarde pour absorber la perte de commandes auprès de grands constructeurs automobiles. Un an plus tard, redimensionné et redressé, le carrossier et spécialiste des utilitaires vient de créer la startup Flex'n Moov pour aller sur le marché de la mobilité douce avec une innovation de taille.

La transformation, en une trentaine de minutes, selon les « données constructeurs », et sans compétences techniques, d'un véhicule en fourgon, en benne, en transport frigorifique... «Une dizaine de versions sont possibles pour des utilisations aussi variées que le jardinage, le transport de gravats, de poubelles, de marchandises, d'aliments... grâce au système de montage Easy Swap», assure Patrick Buchard, directeur général de Gruau, et PDG de Flex'n Moov, première startup fondée par le groupe industriel.

Une autonomie de 130 ou 260 km

Venue sur le marché de la mobilité douce pour accompagner l'évolution de la demande « vers les petits contenants pour de petits trajets », Flex'n Moov bénéficie de tout le savoir-faire et de toute l'infrastructure administrative de Gruau, un leader européen de la carrosserie sur véhicules utilitaires avec 16 sites de production, 1.400 collaborateurs pour un chiffre d'affaires 2021 de 238 millions d'euros.

Le premier né de cette nouvelle stratégie, s'appelle Métro. C'est un utilitaire électrique de 3,7 mètres, dont le châssis est fabriqué par la société américaine Cenntro. Pour l'habillage, c'est le savoir-faire de Gruau. Le modèle existe avec deux configurations de batteries : L'une (XT1) offrant une autonomie de 130 km, l'autre (XT2) de 260 km. Avec des temps de recharge de quatre à sept heures selon le modèle. Doté d'une direction assistée et d'un système de freinage ABS, chaque véhicule dispose d'un radar de recul et d'une caméra pour faciliter les manœuvres, d'un écran tactile multifonction intégrant la radio numérique, une connectivité Bluetooth et la fonction Mirrorlink pour dupliquer l'écran de son smartphone à bord, etc. Il est capable de transporter 600 kg de marchandises.

Un utilitaire de poche pour le dernier kilomètre

« Nous avons écouté les clients. Entre les nouveaux besoins urbains et ruraux et l'évolution de la réglementation, la demande est foisonnante. A ce jour, il existe une douzaine de territoires classés en Zone Faible Emission Mobilités (ZFE-m), en France. Le pays est très en retard, mais, d'ici 2024, il devrait y en avoir une cinquantaine », se projette Patrick Buchard, qui cible aussi les communes, les aéroports, les ports, les parcs de loisirs, les services de livraison... Pour répondre à l'exigence du dernier kilomètre ou l'exiguïté des accès, Flex'n Moov a également lancé le Neibor, un utilitaire de poche, long de 2,86 m pour 1,24 m de large. Il dispose d'une capacité de 460 kg de charge utile et d'une autonomie de 100 km. «Notre volonté est d'offrir un bouquet de solutions pour le transport allant du vélo électrique, à la carriole jusqu'au Metro et de services en nous appuyant sur les datas collectées, que nous allons développer au fur et à mesure » Dans l'immédiat, Flex'n Moov se limite à collecter une soixantaine de données sur les distances parcourues, la durée des trajets, les informations matériels...

« Mais l'avenir des nouvelles mobilités passe par l'exploitation des datas. Nous sommes l'intermédiaire entre des fournisseurs d'applications et des professionnels dont ce n'est pas le métier, et c'est là que nous comptons nous développer. Notre métier, c'est d'être agrégateur, designer et distributeur de solutions» précise Patrick Buchard, qui a noué un partenariat avec le fabricant de véhicules électriques K-Ryole pour la mise au point d'un accord de production exclusif d'un vélo pour le secteur du BTP. Si l'enjeu du développement de Flex'n Moov passe beaucoup par les datas et les services, le marché des professionnels et la commande de flottes de véhicules devrait l'amener à rapidement enrichir sa gamme et lui permettre une croissance rapide. Un Neibor est commercialisé 14.400 euros et un Metro, entre 25.000 et 28.000 euros selon les options choisies.

Venue présenter ses innovations lors de la semaine de l'Innovation du Transport et de la Logistique et du salon Flotauto, Flex'n Moov indique devoir répondre à une trentaine de devis d'ici la fin juillet, «dont certains pour des flottes d'une centaine de véhicules dans les domaines aéroportuaires, de la livraison à domicile ou pour de grands noms des parcs d'attractions intéressés par la polyvalence et la mobilité électrique », dit-il, préférant ne pas communiquer sur une perspective de chiffre d'affaires. Pour l'instant, concentrée sur le marché français, l'entreprise pourrait, néanmoins, ne pas tarder à s'aventurer à l'étranger grâce à l'expertise internationale de Gruau.

Lire aussi 10 mnLa longue et sinueuse route vers une nouvelle mobilité