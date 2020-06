Lufthansa met la pression sur Air France-KLM en supprimant 22.000 postes

Les mesures de réduction de coûts que prendront les compagnies aériennes pour survivre à la crise sans précédent qu'elles traversent vont-elles faire bouger les lignes en termes de compétitivité des compagnies aériennes? Vont-elles en effet conforter les tendances qui prévalaient avant la crise du Covid-19? Les renforcer? ou au contraire les modifier?

Réduction de 16% des effectifs

En tous cas, à trois semaines de l'annonce du plan de suppressions de postes à Air France, les concurrents européens de la compagnie française mettent la pression.

Moins de quinze jours après avoir reçu une aide de 9 milliards d'euros du gouvernement allemand, le groupe Lufthansa (composé des compagnies Lufthansa, Swiss, Austrian, Eurowings et Brussels Airlines) a annoncé qu'il comptait supprimer 22.000 postes dans le monde, soit 16% de ses effectifs (135.000 personnes), dont la moitié en Allemagne. Soit plus du double que le sureffectif de 10.000 personnes évoqué jusqu'ici. Le groupe allemand justifie de telles coupes par la faiblesse de la reprise.

"La demande du trafic aérien va visiblement reprendre très lentement", explique Lufthansa. Alors que seuls 80 de ses 760 avions sont en service, le groupe opère aujourd'hui 160 appareils pour desservir plus de 100 destinations, principalement en Allemagne et en Europe. L'ajout des capacités sera en effet très progressif. D'ici à septembre, l'offre en sièges ne dépassera pas 40% de ce qui était prévu avant la crise. Lufthansa compte maintenir au sol 300 avions en 2021 et 200 en 2022, et se séparer d'une centaine d'appareils. Le retour au niveau de trafic de 2019 n'est pas attendu avant 2023.

"Sans une réduction significative des coûts de personnels pendant la crise, nous gâcherons la possibilité d'un meilleur redémarrage, et risquons d'affaiblir Lufthansa", commente Michael Niggemann, responsable des ressources humaines au conseil exécutif du groupe.

BA supprime 30% des effectifs et veut des contrats moins-disants

De son côté, British Airways a déjà annoncé fin avril une suppression de 12.000 postes, soit près de 30% des effectifs. Membre du groupe IAG qui compte également Iberia, Vueling, Aer Lingus, la compagnie britannique veut même aller plus loin en cherchant à durcir les conditions de travail et à baisser les salaires. Selon le...