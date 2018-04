SNCF : le soutien à la grève des cheminots s'amenuise dans l'opinion

Le soutien à la grève des cheminots contre la réforme de la SNCF s'érode : 43% des Français l'estiment "justifiée", soit trois points de moins en une semaine, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche. De fait, près de six Français sur dix (57%) jugent que la grève des cheminots n'est pas justifiée. Alors que le cinquième épisode de cette grève est prévu lundi et mardi, 61% (= par rapport au précédent sondage) souhaitent que le gouvernement aille "au bout de la réforme de la SNCF telle qu'elle a été annoncée, sans céder aux mobilisations et aux grèves". Ils n'étaient que 51% fin mars.

78% pensent que le gouvernement ira jusqu'au bout

Et ils sont 78% à penser que le gouvernement mènera sa réforme jusqu'au bout.

L'étude publiée dimanche a été réalisée par questionnaire auto-administré en ligne, vendredi et samedi, auprès d'un échantillon de 1.009 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Les quatre syndicats représentatifs de la compagnie ferroviaire - CGT, Unsa, Sud et CFDT - protestent contre la volonté du gouvernement de mettre fin au statut de cheminot pour les futures recrues, contre les modalités de l'ouverture du secteur à la concurrence et contre les méthodes du gouvernement.