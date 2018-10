TUI en négociations exclusives avec Intro Aviation pour vendre Corsair

Mise en vente par son actionnaire il y a un an, le géant du tourisme TUI, la compagnie aérienne créée par Jacques Maillot dans les années 80 avance doucement dans son projet de cession. Corsair ne tombera pas dans des mains chinoises. Selon nos informations, les actionnaires de la compagnie aérienne chinoise Loong Airlines ont jeté l'éponge il y a quelques semaines. Ne reste donc plus qu'une seule offre sur le tapis, celle d'Intro Aviation (en partenariat avec le fond d'investissement américain Cresline), une entreprise qui a géré dans le passé LTU ou Cityjet. Selon des sources internes, le projet d'Intro Aviation sera présenté mercredi aux représentants du personnel, ouvrant ainsi le processus de consultation à l'issue duquel le CEE devra se prononcer. Interrogé par La Tribune, Corsair a confirmé l'information :

"Le groupe TUI a décidé de poursuivre les discussions avec le consortium Intro Aviation / Crestline. En conséquence, le processus d'information en vue de la consultation du Comité d'entreprise de Corsair sur le projet de cession des actions détenues dans Corsair par TUI France va débuter. Une première réunion avec le Comité d'entreprise aura lieu le mercredi 10 octobre 2018. À ce stade du processus, il n'y a aucune certitude qu'une transaction avec Intro Aviation/Crestline ait lieu".

Selon nos informations, en cas d'échec des négociations, le groupe TUI serait contraint de continuer l'aventure avec Corsair.

Remplacement des B747 par des A330-900 NEO

Le calendrier de la cession interfère avec celui du renouvellement des 3 B747, lesquels doivent sortir de la flotte d'ici à 2020-2021. Maintes fois repoussée, la commande ne peut plus attendre et doit être prise d'ici à la fin de l'année. TUI s'est voulu rassurant et vient de trancher sur le type d'avions qui remplaceront les Super Jumbos.

"Il a été approuvé de remplacer les deux premiers B747 qui sortent de la flotte par 3 Airbus A330-900 NEO. Les négociations avec les fournisseurs et loueurs se poursuivent conformément au calendrier de sortie de flotte prévu des B747", a déclaré TUI.

Corsair est dans une situation difficile. Et avec l'impact de l'arrivée de French Bee sur La Réunion, mais aussi l'impact de l'indisponibilité d'un B747 à la suite d'un accrochage en août qui a nécessité d'avoir recours à des affrètements, la compagnie devrait annoncer des pertes pour l'exercice qui s'est achevé fin septembre.

Environnement concurrentiel compliqué

Pour l'année en cours, le groupe devra également composer sur les Antilles avec Level, la low-cost long-courrier du groupe IAG. Autre défi, la compagnie a perdu les droits de trafic pour la desserte de Dakar au départ de Paris au profit d'Air Sénégal (les vols s'arrêteront le 1er février). La direction doit donc trouver une nouvelle desserte pour combler cette perte d'activité.