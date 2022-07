Vélib' : 15 ans après, tout roule... ou presque

Depuis le 15 juillet, Vélib' a 15 ans. Ni la ville de Paris - qui le porte depuis ses débuts - ni la métropole du Grand Paris, ni même son opérateur Smovengo n'ont pourtant pensé à lui souhaiter un bon anniversaire. Personne non plus ne lui a offert de cadeaux, mais nul pour autant ne lui a fait sa fête.

L'initiative revient à la capitale ère Delanoë, « une proposition portée par les écologistes avec des modalités novatrices: penser en économie du partage plutôt qu'en économie de la propriété », se souvient David Belliard, l'actuel adjoint (Europe-Ecologie Les Verts) de la maire Anne Hidalgo chargé de la transformation de l'espace public, des transports, des mobilités... pas encore élu en 2007.

160.000 trajets quotidiens à Paris et dans 55 communes

Avec l'afficheur JCDecaux, le vélo en libre-service est né. Aujourd'hui, Vélib' revendique 1.400 stations, 400.000 abonnés en 2020, et même deux records: 5,5 millions de trajets réalisés en septembre 2020, dont 215.000 le 11 septembre 2020. Depuis 2018, et la reprise de la concession par Smovengo, 20.000 vélos sont à disposition des Parisiens et des Franciliens: 60% de verts - mécanique - et 40% de bleus - à assistance électrique -.

« Nous apprécions que la mobilité durable se substitue aux modes polluants », explique Pierre de Firmas, directeur de la mobilité électrique d'Enedis. « C'est pourquoi comme tous les projets d'électrification des mobilités, c'est un chantier que nous avons accompagné dès le début du déploiement des stations de Vélib' électrique », enchaîne-t-il.

De l'avis de toutes et de tous, cela a changé le rapport au vélo et permis de le faire revenir en ville. Ou du moins à Paris - une station tous les 300 mètres - et dans 55 communes de la petite couronne.

« Aujourd'hui, c'est 160.000 transports par jour à l'échelle de la métropole du Grand Paris », avance le conseiller de Paris et conseiller métropolitain écologiste David Belliard. « Si nous arrivons à bien mailler la métropole, ce sera un vrai succès », embraye l'adjoint d'Anne Hidalgo.

Des dizaines de millions d'euros de la métropole du Grand Paris

Il ne croit pas si bien dire. Son collègue (PCF) Jacques Baudrier chargé à Paris de la construction publique, du suivi des chantiers, de la coordination des travaux sur l'espace public et de la transition écologique du bâti est aussi délégué au déploiement des pistes cyclables à la métropole du Grand Paris.

10 millions d'euros ont déjà été investis en 2022, avant 15 millions en 2023 et 20 millions en 2024, dans le cadre du plan pluriannuel d'investissements de la métropole. Aux Lilas, à Montreuil, à Noisy-le-Sec et à Saint-Ouen, la MGP vient ainsi de co-financer des aménagements de plusieurs kilomètres à chaque fois.

« Aux côtés de l'Etat et du conseil régional, nous apportons aux collectivités maîtres d'ouvrage des financements garantis de l'ordre de 30% afin d'obtenir un effet démultiplicateur », explique Jacques Baudrier. « Cela permet à des communes de passer à la vitesse supérieure. Dans certaines, la part du vélo va dépasser les 20% et s'approcher des capitales européennes Amsterdam et Copenhague », ajoute l'élu qui confie réfléchir à subventionner des places de stationnement.

La concurrence du Véligo ?

Sur les routes franciliennes, le Vélib n'est en effet plus le seul. Depuis septembre 2019, l'autorité organisatrice des transports dans la région-capitale, Île-de-France Mobilités (IDFM) fait rouler le Véligo, un vélo à assistance électrique (VAE) en location longue durée de 6 à 9 mois.

A date, le directeur général d'IDFM, Laurent Probst, revendique 50.000 souscriptions, dont 52% d'utilisateurs qui déclarent avoir acquis un VAE dans les trois mois suivant la fin de leur location. Mais aussi 150.000 aides à l'achat de 500 euros en deux ans. Il réfléchit par ailleurs à une offre de vélos-cargos pour les professionnels - artisans, livreurs... - « prisonniers de leur voiture, des embouteillages et des parkings ».

« Avec Vélib', nous ne sommes pas concurrents car je n'ai pas l'impression que l'un phagocyte l'autre. Véligo est un vélo personnel en permanence », poursuit Laurent Probst, DG d'Île-de-France Mobilités. « L'usage du vélo est en pleine croissance. Il y a de la place pour tout le monde. Le Vélib' a vocation à perdurer car il est accessible à tous », appuie David Belliard, adjoint (EELV) à la maire de Paris.

Chaque vélo est utilisé jusqu'à dix fois par jour en moyenne !

Là réside le problème: chaque vélo est surutilisé. Jusqu'à dix fois par jour en moyenne ! Toutes sources confondues, la qualité des Vélib' et les difficultés à en prendre en un station apparaissent en tête des « sujets de préoccupation ».

« Avec une telle utilisation, l'usure est normale », dédouane Denis Moncorgé, vice-président chargé de Paris au sein de l'association Mieux se déplacer à bicyclette et membre du comité des usagers Vélib' Métropole.

Et d'évoquer l'absence de station à La Défense - « incompréhensible au vu de la concentration de bureaux », la présence d'un autre opérateur à Créteil - « ce qui crée une rupture avec les communes environnantes » - ou des soucis techniques.

« Sur l'écran du Vélib', l'état de la batterie n'est plus forcément le même lorsqu'il est décroché de la borne, alors que c'est une question de mise à jour entre le vélo, la station et les centres informatiques », enchaîne ce consultant en sécurité... informatique.

Sollicités par La Tribune, ni l'opérateur Smovengo, qui n'a pas répondu aux messages, ni le fournisseur de vélos Fifteen, qui redirige vers ce dernier pour prendre la parole, n'ont donné suite à nos demandes d'interview.