Grève : Vélib' revendique une utilisation 2 à 3 fois supérieure à la normale

Dans un communiqué publié vendredi soir aux rédactions, le "service public" Vélib Métropole se félicite d'avoir "transporté" plus de 307.000 "métropolitains" depuis le 5 décembre, date du début de la grève des transports dans le Grand Paris. "Aux pics horaires, cela représente plus de 4 Vélib' pris en station chaque seconde", est-il écrit.

Il est ainsi fait état de 5,2 millions de "courses" effectuées pour plus de 15,8 millions de kilomètres parcourus. 81% des trajets se sont faits "depuis et vers Paris", 11% ont eu lieu entre Paris et la "proche couronne". Les 8% restants ne sont pas précisés. S'agit-il des trajets entre les communes, la capitale exceptée ? Mystère.

"Résultat" de cette fréquentation "2 à 3 fois" supérieure à la normale, l'état des vélos a été "fortement impacté" en décembre, "malgré la mobilisation des équipes de maintenance et de régulation". Un "plan d'action" a été mis en place mi-décembre pour "améliorer la disponibilité" des vélos. Depuis, 10.200 circulent, est-il encore précisé.