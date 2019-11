Wimoov relève le défi de l’accessibilité pour tous

Services d'autopartage requérant une carte bancaire et une caution, vélos en free floating déblocables via des smartphones de dernière génération, trottinettes dont la conduite demande forme physique et prestance mentale... La multiplication des nouveaux moyens de mobilité ne rime pas toujours, même lorsqu'ils sont plus propres, avec accessibilité. Les personnes à mobilité réduite, âgées, en situation de précarité financière ou pas à l'aise avec les outils numériques en restent exclues, alors même qu'elles le sont déjà des moyens de transport traditionnels. Ces « parias » sont 7 millions aujourd'hui en France, pointe l'association Wimoov, fondée à Nanterre afin de faciliter le covoiturage en 1995, lorsque les grèves paralysaient les transports publics.

Pourtant, lorsqu'on leur vient en aide, notamment face à une « urgence de mobilité » pour des raisons professionnelles, les bénéfices sociaux se font sentir.

« 42 % des 13.000 personnes que nous accompagnons chaque année retournent à l'emploi ou en formation », souligne la présidente de l'association, Florence Gilbert.

Wimoov, qui compte aujourd'hui 150 salariés répartis...