La mobilité sera inclusive ou ne sera pas !

Dans la France du XXIe siècle, 7 millions de personnes rencontrent des difficultés pour se déplacer quotidiennement (source : Laboratoire de la mobilité inclusive). Un quart des actifs et la moitié des personnes en insertion ont ainsi dû renoncer à une offre d'emploi ou à une formation faute de moyen de transport pour s'y rendre. Quant aux seniors, ils voient leur mobilité se réduire avec l'âge : 11% des personnes de plus de 75 ans ne peuvent même pas se déplacer une fois par mois.

Cette incapacité à se déplacer et plus largement à accéder à un ensemble de services (emploi, santé, services publics...), notamment en zone rurale, a été l'un des ferments du mouvement des « Gilets jaunes ». Malgré la résilience de ces personnes, leur capacité à s'entraider ou à innover à une échelle ultra-locale (covoiturage solidaire, livraison à domicile...), ce phénomène entraîne sentiment de déclassement et sentiment d'inégalité territoriale.

Mobilité inclusive : les grandes villes paradoxalement très concernées

La profusion d'offres de mobilité, notamment dans les zones urbaines, ne facilite pas pour autant leur accès. La preuve : dans Paris intra-muros, alors que l'offre de transports est...