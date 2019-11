Uber ambitionne de devenir l'« Amazon des transports »

En ouvrant l'application Uber, les habitants de Denver, aux États-Unis, peuvent ne plus seulement commander une voiture. Depuis le printemps, ils peuvent également acheter des billets de tramway et de bus. Une première pour la société américaine, leader du marché des voitures avec chauffeur (VTC). Et l'illustration de sa nouvelle stratégie de diversification, fixée l'an passé par Dara Khosrowshahi, son directeur général.

Pour proposer cette nouvelle option, Uber s'est associé avec Masabi, une startup britannique spécialisée dans la vente de titres de transport. Ce service, qui gère aussi bien les billets à l'unité que les abonnements mensuels, n'est pour l'instant disponible qu'à Denver. Il devrait rapidement être lancé à Londres. En septembre, Uber a également préparé le terrain à un déploiement encore plus important : dans douze villes, dont Paris, l'application permet désormais de trouver des itinéraires en métro.

L'entreprise ne touche aucune commission sur chaque ticket vendu. L'objectif est ailleurs : devenir l'application que les urbains ouvrent en premier dès qu'ils souhaitent se déplacer. Pour cela, l'ancien patron d'Expedia ambitionne de transformer Uber en « Amazon...