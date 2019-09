XL Airways cloue sa flotte au sol et arrête tous ses vols

La décision est terrible pour XL Airways. Une semaine après avoir été placée en redressement judiciaire, la compagnie arrête tous ses vols à compter de ce lundi 30 septembre à 15h00 dans l'attente, mercredi, d'une décision du tribunal de commerce de Bobigny sur une éventuelle reprise, a annoncé la compagnie aérienne.

Sans repreneur d'ici-là, le transporteur sera probablement liquidé. Samedi, lors de la date limite pour le dépôt des offres de reprise, aucune offre ferme n'avait été déposée. Il n'y avait eu que des marques d'intérêt.

"Il y a des offres, mais qui ne sont pas financées en l'état, du moins on n'a pas les marques de financement", avait déclaré samedi l'avocat de la compagnie, Laurent Cotret.

"On travaille sur des marques d'intérêt extrêmement sérieuses, qui viennent de gens sérieux, et qui méritent d'être étudiées jusqu'au bout. Il est encore trop tôt à cette heure pour pouvoir se prononcer et pour pouvoir dire si on aura ou pas d'offre sérieuse dans ce dossier", précisait l'avocat, qui a évoqué des discussions en cours avec des compagnies internationales.