Construction en bois : Swiss Krono veut accélérer sa transition pour retrouver de la compétitivité

D'ici 2024, la filiale française du fabricant de structures en bois Swiss Krono, basée à Sully-sur-Loire dans le Loiret, connaîtra le plus profond remaniement industriel depuis sa création en 1988. La société, qui emploie 400 salariés et a réalisé 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, est spécialisée dans les panneaux de bois agglomérés, dits OSB (Oriented Strand Board). Lancée officiellement début septembre, la phase opérationnelle de son plan Green Energy, destiné à assurer la transition énergétique du site, comprend deux volets.

Le premier consistera à remplacer deux des sécheurs à bois de l'usine, très énergivores, par des équivalents à basse température. En second lieu, Swiss Krono se dotera d'une énorme unité biomasse de 63 MW qui produira l'énergie nécessaire à ses lignes de production. La centrale, dont la construction par Dalkia a démarré, sera elle-même alimentée par les copeaux et déchets de bois. Les fumées produites par l'usine seront aussi récupérées et réutilisées grâce à un condensateur. Ce nouveau process permettra d'une part à Swiss Krono de réduire sa consommation énergétique de 5% à 10% grâce aux nouveaux sécheurs basse température. Ils permettront d'autre part d'améliorer la productivité de l'entreprise de 35% grâce au gain de temps généré. Enfin, l'unité biomasse limitera de 85% environ la consommation de gaz du site loirétain. Outre l'économie réalisée, Swiss Krono fait ainsi valoir une réduction annuelle de 35.000 tonnes de l'émission de CO2.

Partenariats techniques et financiers

Pour mener à bien un chantier aussi ambitieux, Swiss Krono a fait appel à Dalkia, filiale d'EDF, pour construire la centrale bio-masse. Signe de l'importance que revêt également le projet pour l'électricien, son PDG Jean Bernard Lévy était présent le 9 septembre sur le site de Sully-sur-Loire pour inaugurer le chantier. Via Dalkia, EDF est en effet lancée dans une diversification tous azimuts sur le conseil et la valorisation des énergies renouvelables. Le montant financier de l'opération, 120 millions d'euros, a poussé Swiss Krono à s'appuyer sur Meridiam. Le fonds d'investissement de Thierry Deau (ex Egis) est spécialisé dans le développement, le financement et la gestion d'infrastructures publiques durables.

L'Etat, par le biais de l'agence de transition écologique (Ademe), contribuera de son côté à hauteur de 15 millions d'euros au chantier énergétique de Swiss Krono. 11 millions d'euros de fonds publics seront dévolus à l'unité biomasse et 3,8 millions d'euros permettront d'alléger la facture d'achat des deux sécheurs.

Marché du bois exponentiel

L'entrée en application depuis le début de l'année de la règlementation environnementale RE2020, qui privilégie les matériaux bio-sourcés dans la filière construction, provoque une augmentation sensible de la demande de panneaux OSB. Grâce aux nouveaux sécheurs plus rapides et plus performants, le groupe anticipe d'ici 2027 une hausse de 30% de ses capacités de production. De 420.000 m3 produits actuellement, le PDG de Swiss Krono France Vincent Adam compte grimper à 500.000 m3 d'ici cinq ans. A la clé, des recettes portées à près de 300 millions d'euros. Les effectifs seront en principe parallèlement renforcés sur le site loirétain.

Alors que la plupart des experts du BTP s'accordent à estimer que la part du bois dans la construction (11% en 2022) pourrait doubler en France d'ici 2030, les projections économiques poussent Swiss Krono à l'optimisme. Adossée à sa puissante maison mère (1,8 milliards d'euros de recettes en 2019, 10 sites et 5.000 collaborateurs dans le monde), l'unité de Sully-sur-Loire investira conjointement dans une modernisation complète de son outil industriel avec un objectif 4.0 d'ici cinq ans.

