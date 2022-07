Dans la Loire, à Noirétable et Balbigny, le nec plus ultra de la construction en bois

A deux pas du département du Puy-de-Dôme, un hangar de taille moyenne se dévoile entre deux paysages vallonnés couverts de brume. Bienvenue à Noirétable dans la Loire au cœur de l'usine Ossabois où, comme son nom l'indique, se fabriquent des ossatures en bois pour le bâtiment: façades, murs, planchers, poteaux et poutres. Ici, peu de bruit, si ce n'est celui des quelques machines, ni d'odeur, sauf celle des rares copeaux.

Rachetée en 2018 à Bouygues Immobilier - qui voulait ériger des maisons individuelles - par le promoteur GA Smart Building, cette société est désormais repositionnée sur les résidences spécialisées à étages: bureaux, habitats collectifs, hôtels, logements étudiants, de vacances... Auprès de scieries, elle s'approvisionne en épicéa allemand (Forêt noire), belge et français ou 100% hexagonal - selon la demande du client final -, grâce à des contrats sur des volumes garantis.

Tout projet est conçu et modélisé sur une maquette numérique dite BIM (building information modeling, Ndlr) où se trouve le nombre exact de chaque élément nécessaire, de la plus petite vis au plus grand panneau d'assemblage. Une base de données qui offre des multiples combinaisons au regard des expériences passées.

« Il n'y a plus d'ajustement possible en chantier », explique à La Tribune Sophie Meynet, directrice générale immobilier résidentiel chez GA Smart Building.

« Comparé à la construction traditionnelle, le hors-site a l'avantage de consommer 50% de matières naturelles en moins, ce qui nous confère une longueur d'avance sur les sujets environnementaux », ajoute-t-elle.

Une machine se charge de lire le jumeau dématérialisé de l'ordinateur et assemble les panneaux selon le schéma préétabli. Charles (photo ci-après) se charge de repasser avec la visseuse au cas où.

Luciano (photo ci-dessous) installe la laine de bois dans le plancher.

« Sa capacité hydrométrique, c'est-à-dire à capter l'humidité et donc à retarder la chaleur avant de restituer la fraîcheur, apporte un très bon confort d'été », affirme Michel Veillon, directeur général d'Ossabois.

Il ne faut pas non plus oublier le pare-vapeur, un plastique qui assure l'étanchéité à l'air. Ce matériau est en effet exigé par la réglementation thermique 2012 (RT2012) et surtout par la nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs RE2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

Une fois ces isolants posés et un nouveau panneau par-dessus, Hervé (photo ci-dessous) passe la ponceuse pour s'assurer que le sol est souple.

A Balbigny, on fabrique les modules

A Balbigny, à mi-chemin de Noirétable et de Lyon, autre lieu, autre ambiance. Ici, sortiront, bientôt, des modules plus élaborés qui se clipseront les uns par-dessus les autres sur site. Sur sa tablette, Gérard (photo) est connecté au logiciel du bureau d'études pour suivre l'état des travaux.

« C'est un outil de gestion de la production ainsi qu'un moyen de lever les réserves (vérifier l'absence de malfaçons, ndlr). Nous avons des codes couleurs pour les manquements: en rouge, un problème ; en vert, tout va bien », développe-t-il.

Ce jour-là, une fenêtre fait défaut.

Juste derrière, Ludovic fixe au plafond un tuyau pour la ventilation mécanique contrôlée (VMC) (Photo ci-après).

C'est ainsi que la vapeur d'eau de la salle de bain pourra s'évacuer.

Il sort 3 à 4 modules par jour de Balbigny, soit 1.500 à 2.500 par an, avec, au choix, buanderies, bureaux, placards, salles de bain, toilettes...

« Le temps des fondations et des infrastructures, les modules sont préparés en usine. Une fois terminés, il ne reste plus qu'à les assembler comme des Lego et à les raccorder à des gaines d'eau et d'électricité sur le chantier », expose la directrice de l'immobilier résidentiel chez GA, Sophie Meynet.

Bien sûr, tout - l'eau chaude, l'eau froide, l'électricité et les évacuations - est testé avant livraison. Et si les salles de bain sont standardisées, les autres prestations sont, elles, personnalisables par les futurs occupants. Les murs peuvent même peints selon la couleur de leur choix -- par exemple, en jaune (photo ci-dessous) -- avant que l'ensemble ne soit enfin monté devant le client.