Macron rencontre la Convention citoyenne pour le climat pour une discussion "franche et directe"

Emmanuel Macron rencontre lundi la Convention citoyenne pour le climat (CCC) pour des échanges qui s'annoncent vifs, sur fond de tensions autour d'un éventuel détricotage de leurs propositions pour lutter contre le réchauffement climatique.

Ce troisième rendez-vous depuis le début de l'année sera selon l'entourage présidentiel l'occasion d'une "discussion franche et directe" entre le président et les 150 membres de la Convention, présents au Cese (Conseil économique, social et environnemental) à Paris ou en visioconférence.

Projet de loi attendu fin janvier

A partir de 17 heures, Emmanuel Macron "les écoutera, leur répondra et pourrait annoncer les derniers arbitrages" avant la présentation du projet de loi climat attendue fin janvier.

Ni le "comité de gouvernance" de la CCC, ni les "garants", dont le réalisateur et militant écologiste Cyril Dion avec qui le chef de l'Etat a récemment échangé des piques, ne seront présents. La rencontre, à l'initiative de l'Elysée, n'entre en effet pas dans le processus prévu de la convention, qui tiendra une dernière session après la traduction de ses mesures, pour évaluer la réponse de l'exécutif.

Emmanuel Macron, qui avait lancé cet exercice inédit dans la vie politique française au sortir de la crise des "gilets jaunes", déclenchée par la création d'une taxe carbone sur les carburants, avait rencontré une première fois la CCC le 10 janvier dernier, à mi-chemin de ses travaux.

Il avait alors assuré à ses membres que des "décisions fortes" seraient prises sur la base de leurs propositions, dont certaines pourraient être soumises à référendum, idée toujours sur la table.

Filtre ?

Ils s'étaient ensuite retrouvés fin juin à l'Elysée, le chef de l'Etat s'engageant à reprendre "sans filtre" 146 des 149 propositions de la CCC, visant à réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre de la France "dans un esprit de justice sociale".

Mais depuis, les citoyens tirés au sort et qui ont travaillé d'arrache-pied pendant neuf mois, ont regretté le manque d'"ambition générale" pour le climat et de "soutien clair" de l'exécutif à leurs propositions.

Et ces derniers jours, certains ont peu apprécié les déclarations du président dans un entretien à Brut: "Je ne veux pas dire que parce que les 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible ou le Coran". Emmanuel Macron, qui avait déjà fait grincer des dents en septembre en qualifiant leur demande de moratoire sur le déploiement de la 5G de "retour à la lampe à huile", a assuré n'avoir "pas de leçons à recevoir" car "personne n'en a autant fait depuis dix ans" sur l'environnement.

Face aux critiques, l'exécutif souligne aussi avoir été accaparé par la crise du Covid-19, qui a pris le dessus sur tous les autres dossiers.

Et qui a aussi conduit à octroyer des milliards d'aides à des secteurs très polluants, automobile ou aérien notamment, et reporter ou alléger des propositions de la CCC les concernant.

- Rabot -

Les inquiétudes n'ont pas été apaisées par une série de réunions cette semaine pour présenter les orientations gouvernementales sur la loi climat, qui doit traduire environ 40% des propositions de la CCC, d'autres trouvant place dans le budget ou le plan de relance, ou étant d'ordre réglementaire.

"Beaucoup de nos mesures sont présentes, mais un peu rabotées, c'est mi-figue mi-raisin," estime Grégoire Fraty, coprésident de l'association "Les 150", qui rassemble la majorité des participants. "On a pas mal de questions à lui (Emmanuel Macron) poser, on a besoin de précisions".

Cyril Dion, qui a lancé une pétition en ligne pour "sauver la CCC" avec plus de 400.000 signatures en trois semaines, espère que la réunion pourra "encourager le président à revoir ses ambitions à la hausse".

D'autant que la France ne tient déjà pas ses engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, alors même que l'Union européenne vient d'en adopter de plus strictes à l'occasion du cinquième anniversaire de l'accord de Paris.

"La loi climat est une formidable avancée. Avec elle, nous allons faire rentrer l'écologie dans le quotidien des Français. Mais il nous faut aller encore beaucoup plus loin", reconnaissait d'ailleurs Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, jeudi dans une tribune collective sur le jdd.fr.

Copier le contenu Documents similaires