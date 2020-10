La crise va obliger à "repousser" des propositions de la Convention climat selon Barbara Pompili

149 propositions, 146 retenues, mais bien moins réalisées ? Alors que de nombreuses voix s'inquiètent de la remise en cause de certaines propositions de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) par des membres du gouvernement, Barbara Pompili a démenti sur Franceinfo jeudi 8 octobre tout renoncement, assurant que « les arbitrages ne sont finis sur rien ».

Parmi les mesures de la CCC - cette assemblée de 150 citoyens qui s'est réunie pendant neuf mois avec l'objectif de définir une série de mesures permettant d'atteindre une baisse d'au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 (par rapport à 1990) dans un esprit de justice sociale - figurent notamment une taxation accrue des voyages en avion ou la prise en compte du poids des véhicules dans la fiscalité.

Lire aussi : Exclusif : ce que dit vraiment l'étude d'impact sur les propositions de la convention citoyenne pour l'aviation

« Il s'avère que sur la taxation sur l'aérien le président hier a bien dit les choses. Il a dit que le secteur aérien a été durement touché par le Covid, ce que ne savaient pas les citoyens quand ils ont fait leurs propositions puisque je rappelle qu'ils les ont travaillées avant la crise Covid. (...) Ce sont de bonnes propositions mais simplement on va essayer de les repousser un tout petit peu dans le temps, pour les appliquer au moment où le secteur aura un petit peu repris son souffle », a déclaré la ministre. Et de poursuivre : « J'en ai parlé avec eux (les membres de la CCC), ils entendent le fait qu'on tienne compte de ce qui c'est passé pendant la crise ».

La ministre de la transition écologique a toutefois assuré que « la commande que j'ai et qui m'a été réitérée encore hier soir par le président de la République c'est qu'il y a 146 propositions qui ont été retenues par le président sur 149 et que ces 146 propositions doivent déboucher d'une manière ou d'une autre ».

Lire aussi : 15 milliards pour "la conversion écologique", référendum...: les principales annonces de Macron à la Convention climat

Aucun « renoncement »

Cette intervention fait suite à celle d'Emmanuel Macron, mercredi 7 octobre au soir. Dans une interview télévisée il a estimé qu'il faudrait « peut-être prendre un peu plus de temps » pour la mise en œuvre de certaines propositions de la CCC. « Nous sommes déterminés à conduire cette transition écologique (...) mais cette transition ne peut être menée que si on arrive à réconcilier nos concitoyens, c'est-à-dire à rassurer les gens à qui on demande des changements profonds, à accompagner les secteurs à qui on demande des changements rapides », a-t-il dit, tout en niant tout "renoncement".

La liste initiale de la CCC comptait 149 propositions. Emmanuel Macron en avait retenu 146 fin juin, invoquant des "jockers" pour en recaler trois. À savoir la limitation de la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes, l'instauration d'une taxe de 4% sur les dividendes et un moratoire sur l'accord commercial UE-Canada (Ceta). Le président de la République avait alors promis qu'« il y aura d'autres conventions citoyennes (...) sur d'autres sujets ».

(Avec AFP)

Lire aussi : Sortie de Macron sur les "Amish": que vont devenir les propositions de la Convention Climat?