Nous pouvons construire le futur zéro carbone avec les bâtiments tertiaires et l’habitat

En France, le bâtiment est le premier maillon d'actions qui doit nous permettre de réduire drastiquement la consommation d'énergie nationale et par voie de conséquence, les émissions de gaz à effet de serre.

Mais le bâtiment c'est aussi l'opportunité de créer des environnements de vie et de travail nouveaux, confortables, innovants, avec une empreinte carbone faible ou nulle. Grâce à la maîtrise des expertises techniques fondamentales, au développement des énergies renouvelables et à celui des nouvelles technologies, nous pouvons désormais concevoir, construire et maintenir des bâtiments plus sobres, plus performants, plus connectés, plus flexibles, alliant ingéniosité et confort.

L'avenir zéro carbone se construit indéniablement en prenant en compte les préoccupations sociétales et les évolutions des modes de vie. Nous sommes à un tournant face à une révolution des usages du bâtiment et à une exigence croissante de la part des citoyens pour plus de sobriété énergétique.

Autant de défis qu'il faut maintenant relever dans tous nos bâtiments !

