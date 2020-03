Construire le futur zéro carbone avec les bâtiments tertiaires et l’habitat

À l'aube de cette nouvelle décennie, l'humanité tout entière doit s'engager à réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre pour éviter les conséquences catastrophiques d'un réchauffement climatique de plus de 3 degrés. Dans le cadre de la toute récente loi pour l'énergie et le climat, la France s'est engagée à atteindre la neutralité́ carbone à l'horizon 2050. Pour parvenir à cet objectif, le secteur du bâtiment a un rôle central à jouer : à lui-seul, il représente 45% de la consommation d'énergie et 24% des émissions de gaz à effet de serre, soit 4 fois plus que le transport aérien national.

Pourtant toutes les solutions existent pour réduire rapidement les émissions du parc existant de 20 à 60%, et pour construire des bâtiments zéro carbone ou à énergie positive. Depuis plusieurs années, les experts d'ENGIE Solutions les mettent en œuvre dans le cadre de leurs activités. Aujourd'hui, ils conjuguent ensemble leurs compétences et leur savoir-faire pour garantir des résultats tangibles et pérennes à tous les acteurs du secteur tertiaire et de l'habitat collectif.

Des solutions à partager

Cet espace éditorial est né de l'envie de partager la méthodologie et les pistes de réflexion des 50 000 collaborateurs d'Engie Solutions pour mettre en lumière les différents leviers qui permettront de mettre en œuvre le plus rapidement possible la transition zéro carbone du secteur du bâtiment.

Tout au long de l'année, vous découvrirez les 50 idées qui nourrissent la stratégie zéro carbone du secteur des bâtiments tertiaires et de l'habitat. Des idées qui se lisent comme de véritables clés pour passer à l'action. Des idées dédiées à tous ceux qui conçoivent, construisent et gèrent les bâtiments, mais aussi à tous ceux qui y vivent, qui y travaillent ou qui y passent... Car c'est en prenant conscience collectivement de la somme des actions à mener que nous parviendrons à réussir ensemble la transition zéro carbone.

Pour en savoir plus ou recevoir le livre blanc complet, cliquez ici.