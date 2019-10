Derrière la guerre des applications, le juteux marché des processeurs IA

En surface, la bataille autour de l'intelligence artificielle se joue dans la course aux applications de demain. Assistants vocaux, reconnaissance d'image, analyse prédictive, aide au diagnostic médical... L'IA a déjà commencé à révolutionner de nombreuses industries. Pour imposer ces nouveaux outils, les géants de la tech américains et chinois s'arrachent les meilleurs chercheurs. Mais derrière la bataille des applications se joue une autre guerre, moins visible mais cruciale : celle du matériel qui fait tourner l'IA. En tout, le marché de l'équipement des datacenters pesait 210 milliards de dollars en 2018, d'après le cabinet de conseil Gartner. Au sein des serveurs qui alimentent ces centres de données, l'élément clé est un processeur qui accélère l'intelligence artificielle : la Graphic Processing unit (GPU).

Une puce carrée de quelques millimètres de large et de longueur. Les serveurs les plus performants en connectent plusieurs pour obtenir davantage de puissance de calcul. Un marché spécifique à l'IA que se partagent en duopole les américains Nvidia et Advanced Micro Devices (AMD). Le premier en est le champion incontestable : il pèse, selon les trimestres, entre 65 % et...