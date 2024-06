« Pour un Front citoyen : appel à ne voter ni RN ni LFI »

Les citoyens attachés à la promesse méritocratique dont la République est porteuse, au rayonnement d'un pays dont la singularité a une portée universelle, à l'appartenance à une nation qui a su se réinventer tout au long de son histoire, ont manifesté un profond sentiment de désabusement lors du scrutin européen qui vient de se tenir. La décision de dissoudre l'Assemblée nationale qui en est issue ouvre une période électorale courte. Pour autant, il ne faut céder ni à la rancœur ni à la colère, mais réfléchir ensemble à des choix réalistes et mobiliser les citoyens de bonne volonté en ce moment de vérité. Après le coup de semonce du 9 juin, le moment est donc venu de faire prévaloir un véritable esprit de responsabilité, dans un triple objectif.

D'une part, se rassembler au service de la préservation des libertés publiques et du plein exercice des fonctions régaliennes de l'État, piliers d'une démocratie. Notre État de droit doit garantir la sécurité de citoyens, ainsi que l'égalité de leurs droits. Elles sont l'une et l'autre particulièrement indispensables aux plus faibles d'entre eux. La République sociale et universaliste demeure à ce jour le meilleur cadre d'expression de la fraternité sans laquelle une société n'est qu'un bouillonnement d'égoïsmes.

D'autre part, ne pas céder aux promesses dispendieuses, compte tenu de la fragilité économique et financière du pays bien documentée par les institutions de la République compétentes en la matière. Elles paveraient le chemin à un appauvrissement généralisé de l'ensemble de la société que les victimes d'un déclassement social impitoyable seraient les premières à subir.

Enfin, œuvrer au renforcement de la cohésion sociale et territoriale du pays. C'est en promouvant un État stratège, ni omnipotent ni bureaucratique, que cet objectif pourra être atteint.

Dans ce contexte, il est indispensable que chaque citoyen fasse usage de son droit de vote. Chacun est naturellement libre de son choix, mais lors du prochain scrutin, la sagesse commandera d'écarter le choix aventureux et déraisonnable des extrêmes, qu'il s'agisse du RN ou de LFI.

______

(*) Premiers signataires :