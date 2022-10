L'effondrement technologique de la France et de l'Europe peut-il être évité ?

Risques de Splinternet, cet Internet divisé et coupé d'une grande partie du monde à l'image de ce qui existe en Chine ; capacités d'innovation européenne en sous régime pour cause de difficultés d'approvisionnement en puces ; coûts insurmontables pour les datacenters européens qui subissent les effets conjugués de l'explosion du prix de l'énergie, des restrictions d'eau et de la parité euro/dollar.

La guerre en Ukraine met la France et l'Europe face à de nouveaux scénarios aux antipodes du discours un peu naïf de la Startup Nation. Trouver des solutions à ces défis ne sera possible que si l'on comprend que nous sommes pris en tenailles entre deux risques majeurs qui n'ont pas été anticipés : l'un économique et l'autre géopolitique.

Risque économique

Qui aurait cru que la hausse soudaine du prix de l'énergie et la parité euro/dollar, monnaie d'achat des composants dans cette industrie, rendent désormais le secteur du cloud largement plus compétitif aux États-Unis ?

La pénurie de puces, et notamment de puces pour l'intelligence artificielle, a obligé les États-Unis à sécuriser pour dix ans au moins leur approvisionnement. La signature par Biden du Chip Act et le soutien renouvelé à Taïwan les fait passer en priorité. Finie l'époque où des pays comme l'Allemagne pouvaient négocier directement des Vaccins contre des Puces. Désormais l'Europe passe après et certains constructeurs automobiles se voient obligés de racheter des stocks de machines à laver pour y récupérer les puces nécessaires à la commercialisation de leurs modèles.

L'échange Gaz contre Données, signé entre la présidente de l'Union Européenne et Biden, qui veut rétablir le flux d'absorption des données personnelles des Européens vers les États-Unis, redonne un avantage décisif aux GAFAM car il revient sur la décision d'illégalité de ces transferts par la Cour de Justice de l'union Européenne (arrêt Schrems 2)

Enfin, l'inflation, la hausse des taux, et donc la fin de l'argent facile, provoque un très fort ralentissement des financements des startups et risquent de transformer de nombreuses licornes en "zombiecorns".

Un scénario où une partie de la tech européenne pourrait s'écrouler est désormais plausible. Toutefois, dans les faits, c'est plutôt une délocalisation énergétique de l'activité numérique au profit des Etats-Unis qui semble se profiler. En Europe, grâce à un "Ruban énergétique", les Big Tech seront capables d'opérer à des coûts connus pour 2024, alors que les opérateurs de cloud européens, qui subissent dès cette année un doublement de leur facture énergétique, n'ont aucune visibilité pour l'instant.

Risque géopolitique

Si le débat sur nos besoins en souveraineté numérique n'avait pas été caricaturé et infantilisé, notamment par le précédent secrétaire d'Etat au numérique, nous aurions pu avoir collectivement une réflexion approfondie sur ces questions, et ce bien avant le conflit en Ukraine. Parce qu'une grande partie du conflit se déroule dans le cyberespace, l'impensable devient plausible. Et c'est donc totalement impréparé, sans aucun plan B, que le gouvernement aborde ce qui est peut-être aussi la première cyberguerre mondiale.

Face à la violence des attaques logicielles qui visent nos infrastructures physiques ou notre modèle de démocratie à travers la manipulation des réseaux sociaux, la boîte à outils à notre disposition est très limitée.

Deux options s'ouvrent à nous.

Le numérique dit de "confiance"

La première consiste à nicher notre informatique à l'intérieur des grandes plateformes américaines pour y sous traiter notre sécurité numérique. Une sorte d'OTAN numérique privatisé. Une solution qui plaît à l'Allemagne car elle offre une protection immédiate de leurs appareils industriels contre des cyberattaques de grande envergure. Cette solution est aussi poussée par le gouvernement français et nos grandes entreprises avec l'offre de "Cloud de confiance", les services des GAFAM vendus sous licence par de grandes marques françaises : Thalès avec Google, Orange et Capgemini avec Microsoft. Une solution qui permet d'aller plus vite mais avec une faible valeur économique. Elle amplifie notre déficit du commerce extérieur puisqu'une grande partie des profits du cloud repartent aux États-Unis.

Mais la solidité d'un tel accord repose sur une confiance aveugle dans les contrats signés. Ces accords seront-ils respectés ? Seront-ils être modifiés à tout moment en fonction de l'évolution des rapports de force géopolitiques ?

Rappelons que l'accord sur les sous-marins australiens AUKUS avait été contractualisé avant d'être dénoncé et annulé. Le Cloud US, qu'il soit de confiance ou pas, est désormais le gaz de Poutine de l'innovation européenne.

Dans ces conditions, la Startup Nation passe du coup politique au coût politique.

L'effet long terme d'une telle solution transformerait notre modèle social. Il n'est plus possible de créer des services sur mesure quand on devient locataire à vie de briques numériques prémâchées pour nos entreprises et nos administrations. Notre inventivité industrielle, culturelle et militaire n'y survivrait pas.

Ce serait aussi un sacré coup porté à tous ceux qui, en France, travaillent depuis des années à construire des alternatives parfaitement utilisables. Il faut donc un plan B, ou plutôt un plan R comme résilience.

L'Infrastructure Nation

En 2012, pour la création de la French Tech à laquelle j'avais été missionné, j'avais proposé une autre option à Fleur Pellerin, Ministre du Numérique d'alors. Cette solution consistait à s'appuyer sur notre savoir-faire national et sur nos développeurs pour créer une véritable "infrastructure nation" en développant un ensemble de briques logicielles juridiquement basées en Europe. Pour ceux qui pensent que le logiciel libre reste une solution viable, le bras de fer entre Trump et l'Iran a montré que, juridiquement dépendant des grandes fondations américaines, il pouvait être soumis à des restrictions d'exportation. Cette solution fut rejetée, et à l'époque mon rapport faillit ne pas sortir.

10 ans de retard dans la résilience numérique

Depuis 10 ans, cette "infrastructure nation" pouvait facilement être financée par la commande publique, et bénéficier d'une petite partie des fonds européens. Mais, parce que ce secteur est surtout constitué de chercheurs, d'indépendants ou de petites PME, il n'a jamais été crédible aux yeux des décideurs. Ce qui n'empêche pas les GAFAM de récupérer et d'intégrer discrètement leurs technologies dans leurs services pour les louer ensuite au prix fort aux grandes entreprises européennes.

Toutefois, les derniers discours de Bruno Le Maire marquent une inflexion remarquable. Il est sans doute conscient que, comme pour le nucléaire, toute absence de solution de résilience lui sera reprochée. Mais en l'absence de propositions concrètes, la résilience numérique de la France reste un vœu pieux.

Au moment où la French Tech demande à être renflouée, se pose aussi la question du bon usage de nos deniers publics. Surtout quand on parle dès cet hiver de la possibilité de couper l'Internet en cas de délestage. Chose que l'on pensait réservée aux pays du tiers-monde et à la Californie.

Bâtir la résilience numérique de la France ou faire perdurer le mythe des licornes ?

Une seule chose est sûre, c'est qu'en l'absence de plan B sérieux, un effondrement technologique de la France mais aussi de l'Europe devient possible.

---------------------------------------------------------

Entrepreneur, pionnier du Web, Tariq Krim est aussi l'auteur de "Lettre à ceux qui veulent faire tourner la France sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre" disponible en téléchargement sur le site codesouverain.fr