Affaire Khashoggi : l’Arabie saoudite peut-elle tout se permettre ?

Après les avertissements d'une partie de la communauté internationale à l'encontre de l'Arabie saoudite, les sanctions n'ont jamais paru si éloignées dans l'affaire du meurtre de Jamal Khashoggi. Donald Trump a qualifié le géant pétrolier de « partenaire inébranlable » et a accordé au prince MBS un blanc-seing. Cela intervient alors qu'Amnesty International vient de mettre en lumière les tortures subies par neuf militantes féministes en prison. L'Arabie saoudite peut-elle désormais tout se permettre ?

On en débat avec Me Ardavan Amir-Aslani, avocat, essayiste, spécialiste du Moyen-Orient, Agnès Levallois, vice-présidente de l'iReMMO, et Georges Malbrunot, grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient.