Automatiser et former, deux défis indissociables pour réindustrialiser l'Europe

Aujourd'hui, cette volonté se heurte à des difficultés majeures, et notamment à la pénurie de main-d'œuvre en Europe : l'automatisation et la formation continue sont des leviers forts pour réussir cet ambitieux projet ambitieux.

Si l'on regarde la dernière enquête « Besoins en main-d'œuvre » de Pôle Emploi (avril 2022), aujourd'hui, 58% des recrutements sont jugés "difficiles" par les entreprises (+13% par rapport à 2021), cette situation ayant pour cause principale le nombre insuffisant de candidats (évoquée dans 86% de cas). L'automatisation de certaines chaînes de production et de la manutention apparaît alors comme une solution intéressante, car elle permet, d'un côté, de pallier le manque d'effectif, et, de l'autre, en automatisant certaines tâches à faible valeur ajoutée, elle permet de libérer un certain nombre de professionnels qu'il est possible d'amener vers des postes plus complexes et de faire monter en compétence.

C'est ainsi que vient le second enjeu non moins important, la formation. Si l'on reprend l'enquête de Pôle Emploi, la deuxième cause des difficultés de recrutement est l'inadéquation entre le profil des candidats et les besoins des entreprises (71%). Face à ces candidats qui manquent de compétences recherchées sur le marché, à ces salariés qu'il sera important d'amener vers des tâches à forte valeur ajoutée, la formation initiale et continue adaptée est la solution. Alors que le gouvernement prépare une réforme de l'enseignement professionnel - dont les résultats ne se verront que d'ici plusieurs années, c'est aujourd'hui aux entreprises de s'emparer du sujet.

Grâce à un personnel formé et à des politiques de management efficaces - faisant partie de la famille Toyota, l'auteur de ces lignes ne saurait oublier les bénéfices du lean management - l'automatisation apportera nécessairement des bénéfices considérables à l'économie française et européenne. L'augmentation de la sécurité des biens et des personnes, la réduction des coûts opérationnels, la longévité accrue des matériels, l'adaptation à des besoins opérationnels quasi immédiats sont de réels avantages attendus de l'automatisation. Les difficultés de recrutement touchant les entreprises de toute taille, elle permettra de renforcer le tissu industriel. Le contexte actuel est le moment parfait pour regarder l'automatisation différemment.

Automatiser et former, voilà deux défis à relever pour que la réindustrialisation de l'Europe puisse devenir une réalité. Encore faut-il que les deux soient mises en place de façon synchrone. Car l'une ne peut être réellement bénéfique pour l'économie sans l'autre.