Casse-tête chinois pour la Silicon Valley

Voici plusieurs mois que les manifestations de Hong Kong défient le gouvernement chinois. Mais depuis peu, elles donnent également des sueurs froides aux dirigeants de plusieurs grandes entreprises technologiques américaines, à commencer par l'éditeur de jeu vidéo Blizzard Entertainment. Après que Ng Wai Chung, un célèbre joueur vivant à Hong Kong, a exprimé son soutien aux manifestations lors d'une partie de Hearthstone (un jeu de cartes stratégique très populaire) diffusée en direct sur la Toile, l'entreprise l'a banni de toute compétition pour une durée d'un an.

Blizzard lui reproche d'avoir enfreint une règle interdisant aux joueurs d'effectuer des déclarations susceptibles d'offenser un groupe de personnes ou de nuire à l'image de l'entreprise.

Apple, de son côté, a retiré de l'Apple Store une application collaborative baptisée HKmap.live, utilisée par les manifestants pour localiser et éviter les policiers.

Google a également fait le ménage au sein du Google Play Store, supprimant une application de jeu de rôle baptisée The Revolution of Our Times, qui permettait aux...